Se frustra intento de cambiar la junta directiva de Confecámaras

La puja por el poder en las Cámaras de Comercio de todo el país y en el gremio de Confecámaras como tal continúa creciendo tras la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Esta semana se adelantó una reunión extraordinaria de la asamblea del gremio en la que se buscaba tomar decisiones.

Uno de los propósitos de la reunión era cambiar a los miembros de la junta directiva de Confecámaras, pero dicho intento se frustró porque faltó un voto.

Los estatutos dicen que para poder tomar una decisión de esa naturaleza se necesita una votación de 41 o más de los miembros, pero se conoció que la misma quedó 40 contra 15.

Se dice que otro de los propósitos era cambiar la presidencia de la junta directiva, pero eso por ahora no será posible.

En abril del año entrante se llevará a cabo la asamblea ordinaria en la que este tema volverá a ser objeto de análisis.