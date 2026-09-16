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Ejército busca frenar ataques terroristas del ELN en Arauca: así los vigilan desde el aire

Buscan detectar los movimientos de los guerrilleros en esta zona de Colombia.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

16 de septiembre de 2026 a las 1:05 p. m.
Ejército vigila con drones en Arauca.
Ejército vigila con drones en Arauca. Foto: Ejército Nacional.

El Ejército Nacional, por medio de la Octava División, adelanta vigilancia estricta desde el aire por medio de drones con el fin de mantener vigilados los movimientos de los integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, quienes vienen perpetrando atentados terroristas contra la Fuerza Pública en varias regiones de Colombia.

“De manera coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana, se efectuaron sobrevuelos de control y vigilancia, fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para anticiparse a posibles amenazas y contrarrestar las acciones terroristas que pretende adelantar el ELN en este departamento”, señalaron desde la institución militar.

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Asimismo, indicaron que estas operaciones hacen parte del compromiso de la institución militar con los habitantes de Arauca, mediante el empleo de capacidades tecnológicas y militares que permiten fortalecer el control territorial, prevenir acciones terroristas y hechos que pongan en riesgo a la población y contribuir a garantizar condiciones de seguridad en los diferentes municipios.