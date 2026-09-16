La emotiva condecoración de 14 juristas con la distinción en homenaje a Alberto Hernández Mora

La memoria del exmagistrado Alberto Hernández Mora reunió esta semana en Bogotá a un destacado grupo de abogados. Se trató de un encuentro organizado por el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas en el que se otorgó una distinción en nombre de este abogado a importantes personalidades del mundo jurídico.

Fueron condecorados: Hernán Guillermo Aldana Duque, Adelaida Ángel Zea, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Carlos Betancur Jaramillo, Martha Cediel de Peña, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Susana Montes de Echeverri, Dolly Pedraza de Arenas, Libardo Rodríguez Rodríguez, Ramiro Saavedra Becerra, Consuelo Sarria Olcos, Álvaro Tafur Galvis, Manuel Santiago Urueta Ayola y Diego Younes Moreno.

Carlos Gustavo Arrieta y Juan Carlos Esguerra en la distinción Alberto Hernández Mora Foto: Colegio de Abogados Administrativistas

Durante el encuentro, reconocidos juristas de diversas áreas rindieron homenaje a los galardonados. Omar Barreto, magistrado del Consejo de Estado, entregó la distinción a Hernán Guillermo Aldana; Alejandro Venegas, exdecano de Derecho de la Universidad del Rosario, a Adelaida Ángel; María Teresa Palacio a Carlos Gustavo Arrieta; y Guillermo Sánchez Luque a Carlos Betancur. El reconocimiento a Juan Carlos Esguerra lo entregó su esposa, Julia Miranda, junto a un video elaborado por su hijo Nicolás. Por último, Libardo Rodríguez, Manuel Urueta y Diego Younes recibieron sus distinciones de manos de sus hijos, quienes también se formaron como sus alumnos.

Carlos Nuñez, Colegio de Abogados Administrativistas. Foto: Colegio de Abogados Administrativistas.

“Nada más significativo que la distinción Alberto Hernández Mora, toda vez que precisamente en su trayectoria conoció el derecho administrativo que lo antecedió, puso en cuestión algunas de sus categorías y anticipó instituciones y figuras que, incluso, inspiraron la Constitución de 1991″, dijo Carlos Núñez de León, presidente del Colegio de Abogados Administrativistas.