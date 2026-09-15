Incertidumbre por proceso de paz en Putumayo: integrantes de la Coordinadora Nacional Bolivariana encienden alarmas por “falta de garantías”

Los exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) lanzaron una alerta por la situación que atraviesan 99 personas concentradas en la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) del Valle del Guamuez, Putumayo, luego de que el Gobierno ordenara su cierre anticipado.
Según el comunicado, la zona fue creada en el marco de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones de paz. Los excombatientes aseguran que el pasado 17 de junio entregaron al Estado 105 armas y más de 24.000 municiones para su destrucción, como parte del proceso de dejación de armas y tránsito a la vida civil.
Sin embargo, señalan que la terminación de la mesa de diálogos y posteriormente el cierre de la ZOCIUT, ordenado mediante la Resolución 389 del 9 de septiembre por el gobierno de Abelardo De La Espriella, genera incertidumbre sobre su seguridad y reincorporación. También aseguran que persisten dificultades en procesos como cedulación, acceso a salud y reincorporación económica.
Entre sus principales peticiones, solicitan al Gobierno respetar las condiciones acordadas y acelerar los procesos de reincorporación.
A la Fiscalía le piden mantener suspendidas las órdenes de captura; al Congreso, realizar una audiencia pública y crear mecanismos de seguridad jurídica; a la Procuraduría y Defensoría, intervenir para verificar sus derechos y acompañar cualquier salida de la zona.
Además, solicitan a la comunidad internacional mediar ante el Gobierno y garantizar protocolos de seguridad para un eventual retiro de las ZOCIUT. También piden acompañamiento de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos.