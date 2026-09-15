Incertidumbre por proceso de paz en Putumayo: integrantes de la Coordinadora Nacional Bolivariana encienden alarmas por “falta de garantías”

Los exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) lanzaron una alerta por la situación que atraviesan 99 personas concentradas en la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) del Valle del Guamuez, Putumayo, luego de que el Gobierno ordenara su cierre anticipado.

Las disidencias de Walter Mendoza piden negociar con el Gobierno de Abelardo De La Espriella: esta es la carta con la que expresan su voluntad de paz y prometen contar verdades

SEMANA conoció el informe de gestión final de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Foto: Gobierno nacional

Según el comunicado, la zona fue creada en el marco de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones de paz. Los excombatientes aseguran que el pasado 17 de junio entregaron al Estado 105 armas y más de 24.000 municiones para su destrucción, como parte del proceso de dejación de armas y tránsito a la vida civil.

Sin embargo, señalan que la terminación de la mesa de diálogos y posteriormente el cierre de la ZOCIUT, ordenado mediante la Resolución 389 del 9 de septiembre por el gobierno de Abelardo De La Espriella, genera incertidumbre sobre su seguridad y reincorporación. También aseguran que persisten dificultades en procesos como cedulación, acceso a salud y reincorporación económica.

El arsenal que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano le entregó al Gobierno

Tal como estaba programado, este evento histórico de procesos de paz en el país inició en el Valle del Guamuez después de las 3:00 de la tarde de este jueves 18 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales

Entre sus principales peticiones, solicitan al Gobierno respetar las condiciones acordadas y acelerar los procesos de reincorporación.

A la Fiscalía le piden mantener suspendidas las órdenes de captura; al Congreso, realizar una audiencia pública y crear mecanismos de seguridad jurídica; a la Procuraduría y Defensoría, intervenir para verificar sus derechos y acompañar cualquier salida de la zona.

Además, solicitan a la comunidad internacional mediar ante el Gobierno y garantizar protocolos de seguridad para un eventual retiro de las ZOCIUT. También piden acompañamiento de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos.