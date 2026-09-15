POLÍTICA

“El consejo amable” del excandidato presidencial Roy Barreras al exministro Luis Carlos Reyes tras hablarle de “romperle las piernas”

Barreras y Reyes enfrentan sus diferencias ante los estrados judiciales.

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Redacción Semana
15 de septiembre de 2026 a las 6:05 p. m.
Roy Barreras y Luis Carlos Reyes.
Roy Barreras y Luis Carlos Reyes. Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

Mientras el excandidato presidencial Roy Barreras anunciaba su retiro de la política, el Consejo de Estado entró en su recta final para definir si le declara o no la muerte política al expresidente del Congreso, en medio del escandaloso caso de las hojas de vida que, supuestamente, él le recomendó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.

SEMANA conoció que Barreras rechazó los cargos en su contra ante el Consejo de Estado, negó cualquier participación en el supuesto tráfico de influencias y dejó claro que cuando comparó al exdirector con el futbolista Leonel Messi y habló de “partirles las piernas”, como denunció Reyes, se trató de un consejo amable.

“Cuídese de manera profesional; pueden hacerles zancadillas”, fue una de las frases con las que se defendió Barreras e insistió en que Luis Carlos Reyes tergiversó sus palabras y las convirtió en una amenaza.

La Corte Suprema también investiga al exembajador en Reino Unido por estos hechos.