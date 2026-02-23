Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, no suelta a Roy Barreras y les habla a sus electores: “Me amenazó con partirme las piernas”

El exdirector de la Dian y hoy candidato presidencial, Luis Carlos Reyes, no suelta a Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido y también candidato presidencial.

En esta oportunidad, Reyes les habló a los electores de Barreras y les recordó un episodio que él vivió cuando era director de la Dian.

Ocurrió- de acuerdo a su relato- cuando el entonces presidente del Senado le recomendó una hoja de vida como director de aduanas en Buenaventura, un puerto vulnerable ante casos de contrabando.

Luis Carlos Reyes desempolvó sus denuncias contra Roy Barreras luego de que la Corte Suprema cerrara las investigaciones contra 26 congresistas mencionados por él y, al contrario, mantuviera abierta las indagaciones contra Barreras, su exesposa, Gloria Arizabaleta, y el congresista Jairo Castellanos por presunto tráfico de influencias.

Luis Carlos Reyes y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“La Corte decidió continuar la investigación sobre Roy Barreras por tráfico de influencias que denuncié ante la Fiscalía en 2024 y en la Corte, unas denuncias que sostengo actualmente”, afirmó Reyes.

“Roy Barreras nos está pidiendo que votemos por él a la consulta presidencial del 8 de marzo y es importante que los electores entiendan por qué la Corte Suprema decidió investigar a Barreras: él amenazó al director de la Dian de la época, es decir, yo, con partirle las piernas sino nombraba a sus recomendados en las aduanas de Buenaventura y Cali, donde se puede ejercer un control impresionante sobre el contrabando”, dijo.

Recordó que la hoja de vida que Barreras le entregó, “apareció posteriormente en el allanamiento a la casa de Papá Pifuto (el zar del contrabando en Colombia). Tras mi salida del cargo, esa persona logró entrar a la dirección de aduanas de Buenaventura sin que ninguno de esos antecedentes hubiera llevado a que no se le nombrara”.

Una nueva polémica tiene en el ojo del huracán al Gobierno Petro. Foto: Semana

Y Reyes siguió reflexionando: “Cuando una persona así (como Roy Barreras) les está pidiendo su voto a nombre del centro, de la social democracia, no es por ahí. Es válido tener una postura de centro, hay unas de izquierda válidas, hay otras de derecha también válidas. Lo que no es válido es las personas que permiten, por negligencia o por criminalidad, los intereses del contrabando que socavan la economía del país. Ellos no deben estar en cerca del gobierno y el 8 de marzo tenemos la oportunidad de hacer realidad esto sacando a este tipo de personajes a través de nuevo voto. No votemos por personas como estas”.

Luis Carlos Reyes ha hecho varias denuncias contra Roy Barreras. Contó que cuando el segundo fue presidente del Senado, en 2022, en una oportunidad lo gritó en el Congreso delante de varios políticos.

La Corte Suprema ordenó la extracción de los chats del celular del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes; ahí quedaron en evidencia las solicitudes burocráticas de congresistas y altos funcionarios. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA/ JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Me agarró del brazo con un vigor impresionante, casi empujándome contra el atril, y empezó a gritar: ‘Miren, este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’”, le contó Reyes en su momento a SEMANA.

Roy Barreras ha desmentido esa versión y denunció a Luis Carlos Reyes por injuria y calumnia.