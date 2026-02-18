Una decisión mixta emitió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el voluminoso expediente por las presuntas presiones que habría realizado un grupo de congresistas para lograr nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En la decisión judicial, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, el alto tribunal tomó la decisión de archivar la indagación a favor de 26 congresistas por considerar que no había evidencia suficiente.

Sin embargo, ordenó continuar la investigación en los casos del exsenador y precandidato presidencial Roy Barreras; así como los congresistas Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos.

Igualmente, la Sala compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la exsenadora y actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y Gilberto Rondón, debido a que no eran congresistas al momento de los hechos materia de investigación.

La indagación parte de las denuncias formuladas por el entonces director de esa entidad, Luis Carlos Reyes que aseguró haber recibido constantes llamadas para realizar nombramientos específicos en la Dian.

Sin embargo, en la decisión, la magistrada ponente hizo un fuerte llamado de atención por las demoras del denunciante en poner en conocimiento de las autoridades judiciales esta situación.

“Debe resaltar la Sala que, no encuentra justificación alguna para que Luis Carlos Reyes Hernández tardará más de un año en poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos que son materia de investigación”, señala la decisión.

Esto teniendo en cuenta que la denominada “lista negra” —que hace referencia a los supuestos nombramientos exigidos— fue recopilada por la funcionaria Alexandra Rizzo Arango en agosto de 2023 y la denuncia fue presentada en marzo de 2025 cuando Reyes ya había salido de la entidad.

Los señalamientos contra Roy Barreras

En el fallo, la Sala avala las declaraciones que rindió el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes en contra del exsenador Roy Barreras frente a la exigencia de nombramientos y advertencias.

“Debe resaltarse que, durante la recepción de las declaraciones de Reyes Hernández se le indagó por los congresistas que aparecen registrados en la pluricitada ‘lista negra’ dentro de los que se encontraba los que son objeto de ese pronunciamiento, no obstante no formuló señalamiento específico frente a ninguno de ellos, limitándose a manifestar que únicamente se trató de una simple postulación con la entrega de una hoja de vida por lo que fueron incorporados en la referida lista”, enfatiza la decisión.

Sin embargo, hay tres casos excepcionales en los que el exdirector de la Dian sí hizo menciones directas.

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

“Contrario a ello, respecto de Roy Barreras Montealegre y Jairo Alberto Castellanos Serrano, señaló (en referencia a Reyes) que emplearon el ejercicio de sus funciones como mecanismo de presión; en particular, en el caso del primero, le advirtió que, de no acceder a sus pretensiones ello le acarrearía consecuencias para su integridad, como se evidenció cuando le dijo ‘que tiene un gran futuro, pero que él es como una estrella de fútbol, que se imagine a Messi, pero con las piernas rotas’; y en el caso del segundo se iniciaría un trámite de control político en su contra”, reseña.

Por esto, se consideró que existían méritos para continuar con la etapa investigativa por el cargo de tráfico de influencias de servidor público.

Los 27 congresistas a los que se le cerró la indagación

En la decisión, la Corte se inhibió de iniciar una investigación formal a favor de los congresistas Richard Alfonso Aguilar; Fernando Nicolás Araujo; David Alejandro Barguil; Jhon Jairo Bermúdez; Mario Alberto Castaño —respecto de quien se declaró la inhibición por muerte—; Félix Alejandro Chica; Agmeth José Escaf; Laura Ester Fortich; Andrés Felipe García; Mauricio Gómez Amín; Amanda Rocío González; María del Rosario Guerra; Milena Jarava Díaz; Buenaventura León León; Emeterio José Montes; Faber Alberto Muñoz; Diego Javier Osorio; José Luis Pinedo; Eloy Chichi Quintero Romero; Ciro Alejandro Ramírez; Néstor Leonardo Rico; Juan Carlos Rivera Peña; Rodrigo Villalba Mosquera; Antonio Luis Zabaraín; Erasmo Elías Zuleta y Gloria Betty Zorro.