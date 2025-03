Exministro Luis Carlos Reyes: “Roy Barreras me agarró fuerte del brazo y empezó a gritar que yo era un chulo y no podían confiar en mí”

El exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, reveló un episodio particular que ocurrió después de que le contó al presidente Gustavo Petro que el hoy embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, en una cena, le había entregado unas hojas de vida de personas que buscaban trabajar en la Dian.

En un ocasión, en el recinto del Senado, cuando se votaba la reforma tributaria de 2022, “Roy, quien era presidente del Senado y estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, narró a SEMANA.

Reyes recordó la noche en que cenó con Barreras, el diplomático en Reino Unido lo comparó con el reconocido futbolista Leonel Messi.

Según Luis Carlos Reyes, Roy Barreras hizo cinco recomendaciones en la Dian. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

“Recuerdo la analogía que hacía Roy cuando me comparaba con un futbolista joven y talentoso, un Messi al que le podían romper las piernas, pero que, afortunadamente, contaba con el respaldo del presidente del Senado, se siente y es objetivamente amenazante”, expresó.

Dijo que ese tema se lo contó a Petro. “Esta analogía de Messi que se la conté al presidente tiene esa doble calidad de ser una amenaza graciosa. Interpreto la reacción de Petro como una indignación mezclada con risa. Roy es un personaje literalmente de teatro”.

También entregó su versión sobre si Roy Barreras lo recomendó para llegar a la Dian.

Una nueva polémica tiene en el ojo del huracán al Gobierno Petro. | Foto: Semana

“Él mismo dijo que me había presentado con el presidente Gustavo Petro. Muchas personas me recomendaron para el cargo, porque yo era una persona conocida como director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, me consta que distintas personas le plantearon al presidente que yo sería un buen director de la Dian, una de ellas es Roy Barreras. Lo interesante es ver el nivel de frustración e indignación de él al decir: ‘Yo se lo presenté al Presidente’. Hablando de psicología y psiquiatría, Roy Barreras, por sus declaraciones, parece que recomendar a alguien le da cierto nivel de autoridad. Entonces, ¿qué hacía él recomendando a directores de aduanas en Buenaventura y Cali? ¿Para qué? Es una buena pregunta”, destacó.

Roy Barreras, embajador de Colombia en Londres y Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio. Al fondo, el puerto de Buenaventura | Foto: SEMANA

Roy Barreras anunció acciones penales por injuria y calumnia contra Luis Carlos Reyes, pero a él no parece preocuparle.