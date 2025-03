Roy Barreras responde a la demanda que pide su ‘muerte política’ por el escándalo de la Dian: “Carece de fundamento”

El abogado Rodrigo Antonio Durán, apoderado del diplomático, presentó un documento de once páginas en el que le expuso al Consejo de Estado sus razones para que se declaren “no probadas” las causales de pérdida de investidura que se citan en la demanda, al considerar que carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Uno de los argumentos que dio Durán en su respuesta al alto tribunal fue: “Lo que es claro y cierto es que la elección del senador Barreras Montealegre fue declarada nula y por lo tanto (sic) en los efectos de la nulidad deberá entenderse que no produjo efectos dicha elección y teniendo efectos retroactivos se entenderá que para el momento de los hechos no ostentaba calidad de senador”.

El apoderado del embajador también consideró que no hay prueba ni solicitud de las mismas declaraciones del exministro Reyes en el sentido de la demanda de pérdida de investidura y hasta calificó algunas de las consideraciones: “no corresponden ni a lo sucedido ni a la verdad”.

“No es cierto ni lo contenido en las afirmaciones del señor Reyes ni lo expuesto por el solicitante en su escrito en tanto que mi representado no hizo ninguna exigencia al funcionario, no me consta; deberá ser acreditado en debida forma en el ejercicio probatorio del proceso”, refutó el abogado Durán.