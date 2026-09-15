Pacto Histórico tendrá réplica a alocución presidencial y Gustavo Petro sería quien responda desde Bruselas

El Pacto Histórico tendrá este martes un espacio para responder a una reciente alocución del presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizara la réplica solicitada por esa organización política.

Gustavo Petro solicitará réplica para confrontar la alocución de Abelardo De La Espriella: “Rechazo la acusación de corrupción a mi gobierno”

Expresidente de la República, Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

La intervención está prevista, de acuerdo con la información conocida, para las 8:00 de la noche y sería encabezada por el expresidente Gustavo Petro desde Bruselas, Bélgica.

La autorización se sustenta en el Estatuto de la Oposición, establecido en la Ley 1909 de 2018. Su artículo 15 señala que las organizaciones políticas declaradas en oposición pueden controvertir la posición del Gobierno dentro de las 48 horas siguientes a una alocución presidencial, utilizando los mismos medios, horario y tiempo de la intervención oficial. Ese mecanismo puede ejercerse hasta tres veces durante el año.

Pacto Histórico quiere responderle al presidente Abelardo De La Espriella: solicitó réplica a la alocución presidencial

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Presidencia

En este caso, el Pacto Histórico fue la única organización que presentó la solicitud ante la autoridad electoral. Por esa razón, según el procedimiento aplicado, no será necesario distribuir el tiempo entre diferentes partidos de oposición de acuerdo con su representación en el Congreso. La organización dispondrá del mismo tiempo empleado por el mandatario en la alocución que originó la réplica.

La eventual intervención de Petro desde Bruselas marcaría así el uso de uno de los mecanismos previstos por el Estatuto de la Oposición para que las fuerzas políticas que no hacen parte del Gobierno puedan responder, en condiciones de tiempo y difusión equivalentes, a las alocuciones presidenciales.