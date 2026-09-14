Lina Cuartas, mano derecha de Andrés Julián Rendón, renunció a la Gobernación de Antioquia

Lina Cuartas, considerada en Antioquia como la mano derecha del gobernador Andrés Julián Rendón, renunció a la administración departamental.

Ella se desempeñó hasta este 14 de septiembre como jefe de la Oficina Privada. Antes de ese puesto, fue la secretaria de Asuntos Internacionales y llegó a tomar las riendas de Antioquia como gobernadora encargada en 2025. Rendón ya aceptó su dimisión.

SEMANA conoció que Lina Cuartas se apartó de sus funciones para respaldar el proyecto político de su esposo, Alejandro Arbeláez, exgerente de la Sociedad Hidroituango, que busca llegar a la Gobernación en 2027 a través del partido Centro Democrático.