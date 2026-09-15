José Caparroso será el nuevo director de Portafolio.

La dirección de Portafolio, el medio especializado en economía y negocios de EL TIEMPO Casa Editorial, tendrá un nuevo líder a cargo. Se trata del periodista José Caparroso, quien recientemente se había vinculado al periódico como subdirector.

Caparroso había llegado después de trabajar varios años en Forbes Colombia. Y tendrá la misión de “liderar el ecosistema de contenidos de Portafolio, que incluye su sitio web, aplicación móvil, redes sociales, diario impreso, revista, newsletters, video y una plataforma de eventos presenciales y digitales”.

“Con su nombramiento, Caparroso se convierte en el quinto director de Portafolio en sus 33 años de historia”, agrega el comunicado de esa casa editorial.

En el pasado, el periodista trabajó en esta casa editorial, en SEMANA y DINERO.

El nuevo director de Portafolio ha tenido una carrera muy destacada. También ha trabajado en CNN, El Tiempo y El Heraldo de Barranquilla. En los últimos años se ha especializado en el cubrimiento del periodismo económico y de negocios. En ese marco, ha entrevistado a líderes empresariales globales como Satya Nadella, Reed Hastings, David Vélez, Marcos Galperín y Ryan McInerney.

Ha ganado el Premio Iberoamericano de Periodismo Económico, el Citi Journalistic Excellence Award y premios de Anif, Camacol y Fasecolda.

Caparroso sucede a Jaime Pumarejo, quien ahora será director ejecutivo por Colombia y Perú en el BID.