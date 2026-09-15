El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, explicó las razones por las que no se llevó a cabo en la plenaria de este martes el debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda.

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Según Barguil, la citación para la sesión había quedado establecida desde el pasado 4 de septiembre y la mesa directiva mantuvo el procedimiento y la fecha prevista para discutir la moción.

Sin embargo, el presidente de la Cámara señaló que el Senado se anticipó al trámite y votó negativamente la moción. A partir de esa decisión, sostuvo, la Cámara quedó impedida para continuar con el procedimiento.

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Elección nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Por lo tanto, la Cámara de Representantes quedó inhibida para seguir el trámite de la moción, según el artículo 135 de la Constitución”, explicó Barguil.

El presidente de la corporación rechazó además cualquier señalamiento sobre un supuesto manejo parcializado de la decisión. Afirmó que las fechas establecidas y las actas de las actuaciones de la mesa directiva permiten demostrar que no hubo “sesgo ni maniobra alguna”.

Comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes inician el debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Barguil aseguró que la Cámara mantendrá las garantías para que los congresistas ejerzan el control político sobre los funcionarios del Gobierno, aunque hizo un llamado al respeto durante las sesiones plenarias.

“Esta mesa directiva dará todas las garantías para el control político, pero no permitirá que la plenaria se convierta en un escenario de burlas, irrespeto o espectáculo”, afirmó.