Política

Moción de censura contra ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán no prosperó: ahora se suspende en Cámara; en Senado se hundió

Esta semana, el Gobierno se enfrentaba a una disputa en el Congreso, tras una moción de censura citada en ambas cámaras.

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Redacción Semana
15 de septiembre de 2026 a las 6:18 p. m.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, continuará en su cargo luego de que el Senado negara la moción de censura en su contra.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, continuará en su cargo luego de que el Senado negara la moción de censura en su contra. Foto: Colprensa

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrentó una dura situación en el Congreso de la República, luego de que fuera captado en fotografías vacacionando en Santa Marta, en medio de la emergencia que enfrentaba el país por el terremoto. Las criticas se avivaron, asegurando que el funcionario debía estar frente a la situación, en lugar de estar en vacaciones.

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La semana pasada, el funcionario estuvo en el Senado escuchando las críticas de distintas bancadas sobre sus actuaciones y este 15 de septiembre se votaba la moción de censura, que buscaba sacarlo de su cargo. Sin embargo, la medida no prosperó y se hundió en el Senado.

Se realiza en el Senado de la República la votación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez
La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán fue negada en el Senado con 27 votos a favor y 61 en contra. Foto: Colprensa

Pese a ello, en la Cámara también estaba citado para enfrentar un debate de la misma naturaleza. Y este martes quedó suspendido, luego de que el congresista Julio César Triana radicara una proposición para no dar el debate.

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“El artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política es claro: “Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma”. Ya la plenaria de Senado se pronunció con 27 votos a favor y 61 en contra, negando la moción de censura del ministro de vivienda, por tanto, queda anulado el debate en la Cámara", detalló el congresista.

Jaime Andrés Beltrán Congreso.
El debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda en la Cámara de Representantes quedó suspendido tras la decisión adoptada previamente por el Senado. Foto: Jaime Andrés Beltrán

Con la medida tomada por el Congreso en sus dos cámaras, el ministro continuaría sin peros en el cargo, que tiene la responsabilidad ahora de asumir la reconstrucción de miles de viviendas en todo el país, que fueron afectadas en el terremoto.

También debe lidiar con las iniciativas de las constructoras y articular al sector privado, justamente para llevar a cabo esta reconstrucción de la mano de estos.

Durante el debate, el ministro presentó datos como presupuesto, planes y otros datos sobre el proceso que adelantarán.

Jaime Andrés Beltrán Senado.
Tras el hundimiento de la moción de censura, Beltrán deberá asumir las labores de reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto y la articulación con el sector privado. Foto: Jaime Andrés Beltrán