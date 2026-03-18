Política

Gustavo Petro defendió a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por moción de censura: “Pasará a la historia”

Esa discusión quedó radicada en la Cámara de Representantes.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 3:35 p. m.
El presidente Gustavo Petro respaldó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El presidente Gustavo Petro respaldó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Los cuestionamientos que han venido creciendo en contra de la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se materializaron en una solicitud de moción de censura que se radicó en el Congreso.

El trámite se presentó en la Cámara de Representantes, en la que varios legisladores esperan que el alto funcionario del Gobierno nacional responda por la crisis en el sistema de salud.

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Esta moción de censura llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien reaccionó con una férrea defensa de Jaramillo.

“¿Qué tal censurar al ministro que redujo a la mitad la mortalidad infantil en Colombia? Pasará a la historia”, indicó el jefe de Estado, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

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Sin embargo, uno de los casos que ha generado indignación en el país fue el fallecimiento del menor de edad Kevin Acosta, quien —de acuerdo con lo que determinó la Procuraduría— murió por negligencia médica de la Nueva EPS.

Según evidenció el Ministerio Público, la falta de suministro del medicamento conocido como emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá.
El menor falleció el pasado viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS“, se desprendió de uno de los apartes del informe.

Pero sobre ese caso en particular, el ministro Jaramillo encendió la polémica por una declaración que dio, en la cual culpaba a la madre del menor por haberlo dejado montar en bicicleta.

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“El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto; la información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico, el niño tuvo este accidente en una bicicleta”, expresó el alto funcionario del Gobierno Petro en una pasada sesión del consejo de ministros.