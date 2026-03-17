Gustavo Petro reveló qué pasará con los afiliados de las EPS que liquide su Gobierno: “Esperando una salida tranquila”

En medio de la fuerte controversia que se desató en el país por la decisión que adoptó el presidente Gustavo Petro de liquidar varias EPS, el mandatario colombiano habló directamente de la suerte que tendrán los afiliados.

En un extenso mensaje que publicó en redes sociales, el jefe de Estado reveló detalles de cómo su administración enfrentará la situación, en medio de una aguda crisis en el sistema de salud.

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“La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia por:

1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100 % de la población.

2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido.

3. Las EPS que queden desarrollarán los sistemas preventivos territorializados; para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno. El sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50 % de la población se trasladará a las EPS por territorios”, indicó el jefe de Estado.

Sobre el caso puntual de la Nueva EPS, Gustavo Petro indicó que “será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el Gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress. La EPS Savia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden”.

“Las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contrarreferencia y se girarán los recursos a las redes de hospitales y clínicas directamente desde ADRES, que ha probado en este gobierno funcionar muy bien. La red pública, por su ubicación en todo el país, desarrollará la salud preventiva y primaria. Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad, como la red primaria y de puestos de salud, serán financiados por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso. La Nación desarrollará y financiará la especialización de los hospitales y logrará la red de alta complejidad en toda la nación”, anotó.

También manifestó el mandatario colombiano en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “El giro desde ADRES directamente a la red pública se hará a través de una fórmula matemática y automática que está en pleno desarrollo. Habrá tarifario de costos de la salud, flexible para el control de gastos del sistema”.

“La justicia no debe olvidar que el derecho no es elegir entre EPS, que no existen en el mundo, sino que el paciente pueda elegir al médico y tener otro diagnóstico. Ese derecho se restablecerá en Colombia tal como estaba prescrito en el proyecto de ley que el Senado no quiso estudiar”, recalcó.

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Y concluyó con su idea: “Los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten. Se expedirá decreto y proyecto de ley al respecto. Las medicinas serán compradas por el método de subasta inversa y abierta a cualquier vendedor capacitado con suficiencia financiera y pagada por el Gobierno a través de Adres. El Gobierno producirá, como ya lo hace, e importará medicinas. Al contrario de lo que dice la congresista Marlene, se deja desamparada a la población si queda afiliada a EPS quebradas. Mantuve las EPS esperando una salida tranquila y negociada a través de la ley, pero la realidad fue el sabotaje permanente de senadores pagados por las EPS”.