Gustavo Petro reaccionó a la alerta de Paloma Valencia por decreto que daría el manejo de las empresas a sindicatos

La alerta que encendió la candidata presidencial Paloma Valencia sobre un decreto del Gobierno nacional, que llamó la atención de los empresarios, tuvo respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado defendió esta medida, la cual ha criticado Valencia, al expresar que se les estaría entregando el manejo de las empresas a los sindicatos.

“Un decreto de mejoramiento de la posición de las y los trabajadores en una empresa respecto a su poder de negociación existe en la realidad en Europa y en EE. UU. y en todos los países desarrollados como Japón y Corea del Sur. Muchos trabajadores son dueños de empresas en Corea del Sur, etc. No se ve obstáculo al desarrollo en ninguno de estos países”, expresó Petro.

Y agregó: “La Constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo Congreso elegido en Colombia; será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”.

“En estas décadas, se les han quitado los derechos a los trabajadores, como la estabilidad laboral, el salario que permita vivir, el derecho a la pensión; han incrementado tanto la explotación laboral, que teníamos la jornada más larga de la Ocde con Turquía, y la más baja productividad de la orden. La productividad se mide por la del trabajo; no hay más productividad, y a partir del salario vital, el aumento salarial real debe calcularse con esta productividad. Así aumentará la riqueza en toda la sociedad”, insistió Petro.

A renglón seguido, expresó: “La universidad gratuita, la salud preventiva, el derecho a la pensión, el derecho a trabajar y estudiar, deben ser normas y garantías reales en el Estatuto del Trabajo. El Estatuto del trabajador y el salario vital, que ordena la Constitución, permitirán un mejor nivel de vida a todas y todos los colombianos”.

“El solo hecho de que podamos garantizar pensiones al campesinado, que está contenido en el proyecto de ley de reforma pensional ya aprobado en el Congreso, pero detenido en la Corte Constitucional por demanda que puso la excongresista que ahora nos critica aquí, nos permitirá el salto de calidad de vida de la población colombiana”, subrayó el jefe de Estado en la explicación que hizo del decreto.

Gustavo Petro confirmó que el Gobierno Trump tomó una decisión definitiva sobre su visa: “No hay razón alguna para estar allí”

Y concluyó: “Nos dirán que cómo se financian los derechos y garantías reales del pueblo, pues con una mejor distribución del ingreso nacional, que implica un salario relativo de todo el pueblo mayor sobre los ingresos totales del país, como ya este gobierno lo está logrando, y un mejoramiento de las finanzas, logrando que los sectores sociales que poseen grandes rentas no productivas paguen más impuestos. El Estado social de derecho es un Estado de bienestar que abre el progreso y las oportunidades para todas y todos y no se embelesa con formas esclavistas de trabajo”.