MinVivienda se defendió en debate de moción de censura: “La foto era con mi esposa e hijos, no con prostitutas y borracho”

Este 9 de septiembre, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrentó un duro debate de moción de censura en plenaria del Senado de la República. Esto, luego de que el funcionario hubiera viajado durante cerca de tres días para pasar unas pequeñas vacaciones con su familia, mientras se desarrollaba la emergencia por el terremoto en el país.

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Durante el debate se dieron momentos álgidos, pues las bancadas de oposición lanzaron duros comentarios contra el ministro, asegurando que este no empatizó con las víctimas y prefirió salir de vacaciones.

Durante su intervención en el Senado, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, defendió su decisión de viajar con su familia y aseguró que, pese a lo desafortunado de la fotografía, continuó trabajando y en contacto con su equipo. Foto: JUAN DIEGO CANO

Sin embargo, las bancadas de Gobierno salieron a defenderlo y a asegurar que el petrismo no era el sector más indicado para criticar al funcionario, dado que ese gobierno se encargó de deteriorar y apagar el sector vivienda con la interrupción de Mi casa ya.

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En medio de su intervención, Beltrán lanzó una crítica contra el gobierno anterior y contra quienes lo apoyaron. Aseguró que aunque la foto y el momento con su esposa e hijos fue desafortunado, lo cierto es que estaba con su familia y no con “prostitutas y borracho en un lugar que no debía estar”.

“Tengo que decirlo con franqueza: es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y mis hijos, y no con prostitutas y borracho en un lugar en el que no debía estar. Eso lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa, con mis hijos, con el celular trabajando con el equipo”, comentó.

Las bancadas de oposición cuestionaron al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por haber ido a la playa durante la emergencia por el terremoto, mientras sectores de Gobierno defendieron su gestión y cuestionaron las críticas del petrismo. Foto: Montaje con fotos tomadas de redes sociales

Aseguró que lo que le parece curioso es que lo lapiden condenando a la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que otros hacen a escondidas.

Durante su intervención, Beltrán también presentó el plan que tiene la cartera para recuperar los territorios afectados por el terremoto y las cifras en materia de inversión que tienen planeadas.