CONFIDENCIALES

MinVivienda anuncia 100 mil millones de pesos para subsidios de arriendo a los damnificados del terremoto

El ministro, Jaime Andrés Beltran, envió el mensaje en un video al final del consejo de ministros de este miércoles.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 6:33 a. m.
"Más empresas se han sumado al Banco de Materiales, y la reconstrucción comienza a consolidarse gracias a la unión del sector público y privado", dijo MinVivienda, Jaime Andrés Beltrán
"Más empresas se han sumado al Banco de Materiales, y la reconstrucción comienza a consolidarse gracias a la unión del sector público y privado", dijo MinVivienda, Jaime Andrés Beltrán Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien será el líder del Plan Milagro del Gobierno de Abelardo De La Espriella para la reconstrucción del país tras el terremoto, compartió una noticia positiva por redes sociales.

La Asociación de Ciudades Intermedias de Colombia (Asointermedias) anunció la movilización de 700 toneladas en ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto.
700 toneladas de ayudas para damnificados por el terremoto salieron de algunos pueblos pequeños de Colombia: esta es la historia

En un video, que publicó al final del consejo de ministros, aseguró que “la caracterización de los damnificados sigue avanzando a buen ritmo en varios departamentos; se destinarán $100 mil millones para subsidios de arriendo”.

Beltrán contó que “más empresas se han sumado al Banco de Materiales, y la reconstrucción comienza a consolidarse gracias a la unión del sector público y privado”.

El ministro destacó que la firma del decreto de emergencia económica permitirá que los recursos se movilicen rápidamente y que desde la próxima semana existan soluciones concretas para los colombianos afectados.