El Gobierno de Abelardo De La Espriella superó la primera moción de censura en contra de uno de sus miembros. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, salió favorecido por 61 senadores, frente a 27 que pedían que no continuara en el cargo.

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Tras el resultado, Beltrán celebró ese respaldo. “Yo creo que gana el país, porque hay un plan, un trabajo, una ruta y empezar de cero iba a complicar el avance y el desarrollo del país, pero poder continuar un proyecto, una meta, una ruta en torno a la reconstrucción y al desarrollo de la vivienda del agua potable en el país va a generar un beneficio y una oportunidad de desarrollo”, afirmó Beltrán.

El ministro de Vivienda les pidió a los colombianos que tengan tranquilidad porque el Gobierno lleva 34 días trabajando de manera ardua tras el terremoto del 10 de agosto.

“Lo que se nos viene es aún más fuerte, estamos avanzando en materia de reconstrucción del terremoto, pero ahora se nos viene el tema del fenómeno de El Niño y, en materia de agua para diferentes departamentos, demanda un reto enorme; por eso le puedo decir a los colombianos que hoy gana el país, el Gobierno de Abelardo De La Espriella, en torno a la visión, al desarrollo y a la estructura de lo que corresponde a un proyecto serio, pero con responsabilidad en cada uno de los territorios”, aseguró Beltrán.

De otro lado, mencionó que quien pierde es “la mentira y el señalamiento infundado” y cuestionó que con esta moción de censura se buscara ponerle un palo en la rueda al Gobierno nacional.

El ministro de Vivienda dijo que considera que el mensaje debe ser que el país está unido para que Colombia avance, para que el propósito del Gobierno, enmarcado en la “patria milagro”, sea una realidad.

Beltrán fue apoyado por la mayoría de senadores. Foto: Colprensa

Beltrán obtuvo el respaldo de 61 senadores que hacen parte de la bancada de Gobierno, mientras que 27 estuvieron a favor de tumbar al ministro. Quince senadores no se encontraban en el recinto.

Aunque en la Cámara de Representantes estaba citado otro debate de moción de censura contra Beltrán, no se llevó a cabo porque la Ley Quinta establece que, si ya una corporación decidió sobre un tema puntual, automáticamente la otra no tiene la facultad para adelantar ese trámite.

Desde el Pacto Histórico se molestaron por ese hecho. Sin embargo, terminaron siendo criticados porque los congresistas llevaron flotadores, inflables, piñas coladas y pelotas de piscina, entre otros elementos, lo que generó que desde otros sectores les reclamaran por falta de altura en el debate.