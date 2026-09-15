Daniel Briceño explica por qué “no hubo ‘jugadita’” en la moción de censura a Jaime Andrés Beltrán en la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que la cancelación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en la Cámara de Representantes no obedeció a una maniobra de otras bancadas, sino a la presentación simultánea de dos proposiciones por parte del Pacto Histórico.

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Según explicó Briceño, los senadores de esa colectividad radicaron inicialmente una moción de censura contra el ministro y, posteriormente, los representantes del mismo partido hicieron lo propio en la Cámara. El Senado avanzó con el trámite y votó la moción este martes, mientras que en la Cámara el debate estaba previsto para las 3 de la tarde.

Sin embargo, el representante sostuvo que la decisión adoptada previamente por el Senado impidió que la Cámara pudiera pronunciarse sobre la misma moción.

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Se realiza en el Senado de la República la votación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez Foto: Colprensa

Briceño citó el artículo 135, numeral 9, de la Constitución, según el cual, cuando una de las cámaras se pronuncia sobre una moción de censura, su decisión inhibe a la otra para hacerlo sobre el mismo asunto.

“Como el Pacto Histórico hizo la moción dos veces”, afirmó Briceño, no hubo coordinación entre sus representantes y senadores para definir en cuál de las dos cámaras debía surtirse el trámite.

El congresista cuestionó así las versiones según las cuales otros partidos habrían impedido deliberadamente la votación y atribuyó directamente al Pacto Histórico el hecho de que la Cámara no pudiera discutir la moción.