Abelardo De La Espriella dio importante golpe al ELN: dejó recado al grupo narcoterrorista

En un pronunciamiento oficial, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo en la ciudad de Villavicencio.

Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Niche, cabecilla del ELN: “Los vamos a acabar”

De acuerdo con el primer mandatario, el resultado se dio tras un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Inteligencia Policial, enmarcado en la estrategia de ofensiva estatal contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El procesado es identificado por las autoridades como hombre de confianza y familiar cercano de alias Pablito, quien integra el Comando Central (Coce) de dicha organización armada.

Sobre Quinchía pesaban requerimientos judiciales por los delitos de financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

Desmantelamiento de la red financiera del Frente de Guerra Oriental

Las investigaciones preliminares de los organismos de inteligencia señalan que Quinchía Giraldo habría participado en el movimiento y blanqueo de más de $ 33.000 millones provenientes de economías ilícitas vinculadas al Frente de Guerra Oriental del ELN.

Sometido a la justicia Gildardo Quinchía, hombre de confianza de alias Pablito. Foto: Presidencia de Colombia

Frente a la trascendencia del procedimiento, el jefe de Estado destacó el valor estratégico que tendrá el material probatorio y la información que el procesado pueda aportar a la justicia para desarticular los engranajes patrimoniales, logísticos y de apoyo que sostienen el accionar militar y financiero del grupo rebelde.

Advertencia del Gobierno nacional al narcoterrorismo

El presidente De La Espriella reiteró la postura de su administración frente a las organizaciones al margen de la ley, haciendo un llamado directo a los integrantes y colaboradores de la guerrilla para que se acojan a las vías legales antes del incremento de las acciones de fuerza.

¡La presión contra el ELN está dando resultados! 🇨🇴



En Villavicencio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y nuestra Inteligencia Policial, se logró el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, hombre de confianza y primo de alias “Pablito”, tercer… pic.twitter.com/hFW8RQVdLF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

“El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo. En la Patria Milagro, al narcoterrorismo lo combatimos con inteligencia, autoridad y toda la fuerza legítima del Estado”, comentó el presidente.

El Gobierno enfatizó que mantendrá el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional para golpear de manera prioritaria las finanzas e infraestructura de los grupos armados ilegales.