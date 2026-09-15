Críticas a la Alcaldía Galán por falta de infraestructura en seguridad: “Se les quedó en discurso”

En las últimas horas se conoció que la ciudad de Medellín avanza a pasos agigantados con un proyecto para reforzar la seguridad en la ciudad. Se trata del nuevo Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5i), que busca concentrar una buena parte de la operación de seguridad de la capital antioqueña.

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Tras la medida, empezó una discusión en la capital colombiana sobre la falta de infraestructura y de decisiones para hacerle frente a la fuerte ola de inseguridad que vive la ciudad, en materia de extorsión, robos a celulares, atracos, entre otros fenómenos.

El proyecto de seguridad de Medellín abrió el debate sobre la infraestructura y las herramientas con las que cuenta Bogotá para enfrentar la delincuencia. Foto: Policía Nacional

El concejal Julián Uscátegui fue quien puso en consideración la situación, asegurando que en Bogotá no se evidencian los esfuerzos alrededor de este tema.

“¿Y en Bogotá? nada. El alcalde Galán y su impresentable secretario de Seguridad no han puesto el primer ladrillo. Ni cárceles, ni URI, ni tecnología, ni vehículos, ni equipos. La seguridad se les quedó en discursos y promesas vacías", detalló.

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Es importante recordar que este tema ha sido uno de los más criticados por los ciudadanos. Esto porque las cifras oficiales apuntan a que entre enero y junio de 2026 se registraron 55.137 hurtos a personas, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entregada en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago.

Julián Uscátegui, concejal Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

Esto significa que hay un promedio de 305 víctimas al día, cerca de 13 hurtos por hora y aproximadamente un caso cada 5 minutos. Es decir, durante el primer semestre, Bogotá registró una tasa de 693,9 hurtos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el riesgo no se distribuye de manera uniforme.

Entre las localidades más afectadas se encuentra La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo presentaron las tasas más altas, con 4.310, 2.959, 2.924, 2.723 y 2.549 hurtos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.