El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella vivirá su primera votación de una moción de censura. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, deberá someterse al examen en el Senado este martes tras el debate que se dio la semana pasada luego de que la oposición lo citara por haber estado en Santa Marta unos días después del terremoto del pasado 10 de agosto. La cita está programada para las 3 p. m. en la plenaria del Senado.

MinVivienda se defendió en debate de moción de censura: “La foto era con mi esposa e hijos, no con prostitutas y borracho”

Si todo sale como lo esperado, la mayoría de esa célula legislativa respaldaría que Beltrán siga en el cargo. El Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Salvación Nacional, La U, Cambio Radical y la Alianza Social Independiente (ASI), que hacen parte de la coalición gobiernista, votarían en contra de la moción de censura a Beltrán.

En el caso del Centro Democrático, aunque se han generado diferencias entre el partido y el abelardismo que representa Salvación Nacional —y que algunos de sus miembros cuestionaron al ministro en su momento por el viaje que realizó junto a su familia—, se espera que respalden al ministro, pues en los últimos días se reunieron con él y conversaron de los esfuerzos que se deben hacer para adelantar la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el terremoto del 10 de agosto.

En medio del debate del pasado 9 de septiembre, el ministro se defendió de quienes lo criticaron por esos hechos. “Tengo que decirlo con franqueza: es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y mis hijos, y no con prostitutas y borracho en un lugar en el que no debía estar. Eso lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa, con mis hijos, con el celular trabajando con el equipo”, afirmó Beltrán.

El ministro se defendió frente a las críticas de la oposición. Foto: Jaime Andrés Beltrán

Algunos congresistas mostraron su posición en el debate. Desde el petrismo cuestionaron al ministro y se espera que esta bancada vote a favor de la moción de censura.

Del otro lado, varios senadores defendieron su gestión tras el terremoto. “Millones de colombianos estamos firmes con el Gobierno de Abelardo De La Espriella y estamos firmes con usted para que reconstruyamos esta patria, que donde queden cuatro años más no nos hubiese quedado absolutamente nada”, aseguró Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde.

Beltrán dijo que seguirá trabajando para la reconstrucción del país tras el terremoto que afectó especialmente al suroccidente del país.