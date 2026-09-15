El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en octubre el Gobierno de Abelardo De La Espriella presentará al Congreso la Ley de Rescate, una iniciativa legislativa que busca reducir el gasto del Estado, inyectarle recursos a las finanzas del país y que tiene un enfoque en la austeridad.

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Según le dijo el ministro a El Tiempo, están preparando ese proyecto que vendrá tras la discusión del presupuesto, sobre el cual el Congreso aprobó su monto en las últimas horas. La propuesta busca generar estímulos tributarios sobre los que entregó algunos detalles, pero sobre los que se sigue trabajando.

“Vamos a generar unos estímulos tributarios y, adicionalmente, un paquete de recortes de gasto. Es la única manera de lograr que el mensaje a nivel internacional cale”, aseguró Gómez.

El ministro de Hacienda dijo que en ese plan se van a incorporar una serie de medidas y de reformas con las que se pueda volver a “equilibrar el tamaño del Estado”.

“Yo creo que en esta discusión hay que tener en cuenta cosas que muchas personas no saben. La estructura presupuestal es como una coladera. Hay tal cantidad de entidades y de partidas de destinación específica que los recursos, como en una coladera, se pierden, se distribuyen mal, no generan impacto y eso naturalmente explica por qué el gasto público es tan ineficiente”, afirmó Gómez.

Según dio pistas, la propuesta va más allá y se debe hacer una reforma integral, pues hay recursos que se destinan a actividades diversas, por lo que considera que se debe modificar la estructura tributaria del país. Gómez argumentó que actualmente hay impuestos que distraen la fiscalización y estimulan la elusión.

El Congreso discutiría esta iniciativa. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

“Necesitamos poner el debate sobre un sistema tributario más eficiente y más sencillo. Los únicos que ganan plata con los impuestos en Colombia son los asesores tributarios, pero los demás perdemos”, señaló.

El ministro de Hacienda le dijo a Noticias RCN que el propósito de esta ley es reducir el gasto y que se busca que haya un cambio de fondo en la manera en la que se manejan los recursos públicos.

Aunque se ha hablado de reducir el tamaño del Estado, el ministro dijo que se trata de un debate que se dará el próximo año porque ahora hay otras prioridades, como la atención y reconstrucción del terremoto.

A pesar de eso, mencionó que en el fondo esta ley ayudaría a ese propósito, pues se buscaría recortar los establecimientos públicos y fondos que tiene el Estado para tener un mayor control de lo que se gasta y dónde podrían recortar.