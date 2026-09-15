Álvaro Leyva le escribe a Marco Rubio sobre Petro: habla de “espectáculo bochornoso” e “intención conspirativa de peligroso calado”

El excanciller Álvaro Leyva retoma sus comunicaciones epistolares. En una corta misiva dirigida a Marco Rubio, quien fue una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, lo acusa de temas de alto calado. En su carta, Leyva habla de dos procesos judiciales contra el exmandatario en los Estados Unidos.

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“Me permito escribirle en español toda vez que será de mucho interés para mis conciudadanos el contenido de este mensaje. Dos denuncios interpuestos por quien le escribe esta nota contra el expresidente de Colombia Gustavo Petro Urrego cursan ante las autoridades del Departamento de Justicia de su país. Se trata de conductas típicamente antijurídicas y culpables en las que recayó durante su gobierno el recién salido mandatario de mi nación”, dice.

Leyva retoma lo que han sido sus anteriores cartas, esas sí extensas y llenas de detalles, sobre situaciones de las que fue testigo cuando era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro. En esas comunicaciones, que ha hecho públicas en varias ocasiones, Leyva relata desmanes personales del primer mandatario y pérdidas sin explicación en algunos de los viajes oficiales del presidente colombiano al exterior.

Gustavo Petro Alvaro Leyva Foto: SEMANA

En esta carta, Leyva retoma esa línea, pero no entrega detalles. El excanciller habla del “espectáculo bochornoso que fuera su mandato desde el inicio del mismo, su fracaso y la grotesca forma de desatender el resultado de las urnas que dieron el triunfo al actual jefe de Estado, Abelardo De La Espriella”.

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Pero va mucho más allá y ahora lanza una denuncia de altos decibeles. Asegura que Petro “ha venido acompañado de una intención conspirativa de peligroso calado; como lo es afirmar que la credencial del nuevo mandatario carece de legitimidad, aunque se pretenda dársele visos de legalidad a su elección”.

El exministro asegura que está dispuesto a entregarle al gobierno americano datos y nombres de testigos claves para que se adelanten las pesquisas, teniendo en cuenta la gravedad de los “delitos”.

“En los próximos días me dirigiré al actual embajador americano (encargado), Hugo Guevara, dándole cuenta de lo actuado por mí hasta la fecha, acompañado ello de nombres de testigos calificados que sin duda pondrán de manifiesto la urgencia de adelantar una pronta y cumplida justicia dada la gravedad de los delitos”, dijo.

Alvaro Leyva y Gustavo Petro Foto: SEMANA

Además, asegura que solicitará “comedidamente al señor Embajador interino se sirva remitir en debida forma el documento anunciado al señor Todd Wallace Blanche, actual Fiscal General USA, para lo que sea de su competencia”, dice.

Como presidente, Gustavo Petro fue incluido por los Estados Unidos en la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.). Se trata de un registro de personas, empresas, entidades y gobiernos sancionados por Estados Unidos debido a actividades delictivas internacionales o amenazas a la seguridad nacional. Al exmandatario también le fue retirada la visa a ese país.