“Por instrucción de Petro”: Paloma Valencia hace reveladora confesión sobre la elección de la presidencia del Congreso

Paloma Valencia reveló los detalles detrás de la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso de la República y aseguró que el Pacto Histórico respaldó esa candidatura por instrucción del expresidente Gustavo Petro.

La información la aportó por medio de un video que la excandidata presidencial compartió en sus redes sociales. Allí empezó haciendo un recuento de la polémica elección, de las fichas del Gobierno de Abelardo De La Espriella y la postura que asumió su colectividad.

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Ella dijo que el Ejecutivo quería como líder del Legislativo a un senador (Alfredo Deluque) que respaldó el proyecto de Petro en sus tres primeros años, y que después cambió de papel para estar cercano a De La Espriella: “Ese iba a ser el presidente”, comentó Valencia.

En ese momento, la exsenadora indicó que, por las tradiciones del Congreso, la presidencia del primer período legislativo le correspondía al Centro Democrático por el partido de gobierno más numeroso, pero la tradición no se cumplió al pie de la letra.

Paloma Valencia. Foto: Colprensa

“El partido tomó la decisión de no retirar su candidatura. La sorpresa fue que el Pacto Histórico de Petro, por instrucción de Petro, vota por el candidato del Centro Democrático”, dijo Valencia. Esos votos le aseguraron el triunfo a Henríquez.

Paloma Valencia continuó narrando que, por ese respaldo político, salió a la luz la teoría de un supuesto pacto entre los expresidentes Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Ella desmintió el pacto y responsabilizó de esa versión a los “sectores más extremos”.

El Pacto Histórico, que persiguió a Uribe y pateó la institucionalidad durante años, tuvo que reconocer que cuando se trata de defender las instituciones y actuar correctamente, uno puede votar por Uribe y el Centro Democrático. pic.twitter.com/oWWKmj7icu — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 15, 2026

Para ella, la decisión del Pacto Histórico obedeció a la identificación de una amenaza: “Dicen, ante esta amenaza, sí necesitamos instituciones y sí necesitamos líderes que representen institucionalidad. Y sí necesitamos a alguien que sea demócrata, y que no nos persiga, simplemente, por perseguirnos, sino que defienda la institucionalidad, y esa persona es Álvaro Uribe, y ese partido es el Centro Democrático”.

La exsenadora concluyó que este episodio fue “impresionante”. Además del video, ella escribió: “El Pacto Histórico, que persiguió a Uribe y pateó la institucionalidad durante años, tuvo que reconocer que cuando se trata de defender las instituciones y actuar correctamente, uno puede votar por Uribe y el Centro Democrático”.