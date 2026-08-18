MinVivienda Jaime Andrés Beltrán reaparece y pide disculpas por viaje a Santa Marta tras terremoto: “Entiendan mi naturaleza como padre”

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció nuevamente este martes, 18 de agosto, en medio de la polémica que generó su viaje a Santa Marta durante el fin de semana, mientras Colombia continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Empezó mintiendo, vicepresidente”: Daniel Quintero arremete contra José Manuel Restrepo por el contenido de ‘El libro de la verdad’

Esta vez, el funcionario comenzó su declaración ofreciendo disculpas a quienes se sintieron afectados por las imágenes que circularon y reconoció el difícil momento que atraviesan cientos de familias damnificadas.

“Primero, yo creo que es importante manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes que, detrás de todo esto, no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, manifestó.

“Nunca han estado abandonados”

Pese a las disculpas, Beltrán defendió el trabajo que ha realizado desde que comenzó la emergencia y aseguró que su cartera ha permanecido en territorio atendiendo las necesidades de las comunidades afectadas.

“Pero la realidad es que nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, hemos estado convencidos de nuestra responsabilidad y hasta el último minuto hemos podido participar de cada una de las estrategias que este Gobierno ha establecido”, señaló.

En desarrollo.