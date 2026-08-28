confidenciales

Presidente de la Cámara prometió debate “serio y responsable” sobre el Presupuesto General radicado por el Gobierno

Se reveló la fecha en la cual se espera que se apruebe el monto del presupuesto.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de agosto de 2026 a las 4:08 p. m.
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En medio del debate que se abrió por el Presupuesto General de la Nación que radicó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para la vigencia de 2027 en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, dio una declaración.

Juliana Guerrero y Beto Coral
UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del influencer Beto Coral

El congresista afirmó que se dará un “debate serio y responsable” frente a la iniciativa: “Recibimos la radicación del Presupuesto General de la Nación. El país y los colombianos pueden tener la tranquilidad de que en el Congreso daremos un debate serio y responsable, reconociendo las obligaciones reales, protegiendo el gasto social, priorizando el empleo, el crecimiento y la seguridad”.

“Antes del 20 de octubre, la plenaria deberá aprobar el presupuesto definitivo. Por lo tanto, desde la próxima semana iniciaremos con su trámite”, recalcó Barguil.

Esta semana, el nuevo presupuesto para 2027 fue radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República por 635 billones de pesos, según el documento oficial.

Por último, la cifra es superior en casi 60 billones de pesos a la propuesta por el gobierno anterior, que era de 575 billones de pesos. El asunto es que la expectativa en el mercado colombiano era un fuerte recorte como estrategia para enderezar las cuentas fiscales, que se encuentran deterioradas.