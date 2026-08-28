Presidente de la Cámara prometió debate “serio y responsable” sobre el Presupuesto General radicado por el Gobierno

En medio del debate que se abrió por el Presupuesto General de la Nación que radicó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para la vigencia de 2027 en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, dio una declaración.

UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del influencer Beto Coral

El congresista afirmó que se dará un “debate serio y responsable” frente a la iniciativa: “Recibimos la radicación del Presupuesto General de la Nación. El país y los colombianos pueden tener la tranquilidad de que en el Congreso daremos un debate serio y responsable, reconociendo las obligaciones reales, protegiendo el gasto social, priorizando el empleo, el crecimiento y la seguridad”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, afirmó que en el Congreso se dará un debate “serio y responsable” del presupuesto general que radicó el Gobierno De La Espriella. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VPQyEpVDZT — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

“Antes del 20 de octubre, la plenaria deberá aprobar el presupuesto definitivo. Por lo tanto, desde la próxima semana iniciaremos con su trámite”, recalcó Barguil.

Esta semana, el nuevo presupuesto para 2027 fue radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República por 635 billones de pesos, según el documento oficial.

Por último, la cifra es superior en casi 60 billones de pesos a la propuesta por el gobierno anterior, que era de 575 billones de pesos. El asunto es que la expectativa en el mercado colombiano era un fuerte recorte como estrategia para enderezar las cuentas fiscales, que se encuentran deterioradas.