El arsenal que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano le entregó al Gobierno

En el municipio de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) entregó un cargamento de armamento y municiones al Gobierno nacional, en cumplimiento de los diálogos de paz establecidos con el Estado.

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El reporte de los delegados del proceso de paz confirmó el traslado de 105 armas de fuego, 24.864 unidades de munición y 467 proveedores. El material bélico pasará a custodia oficial para su posterior inhabilitación técnica y destrucción la noche de este viernes 19 de junio.

La jornada operativa se ejecutó bajo las pautas acordadas en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz que sostienen las partes. Los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) supervisaron directamente el conteo y la recepción de los elementos de guerra en la zona.

Este equipo supervisor cuenta con delegados de la Fuerza Pública, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y el grupo en desarme.

Los excombatientes que entregaron sus armas se quedarán en este sector como civiles. El gobierno les brindará protección y asistencia mientras se adaptan a la nueva realidad. En este espacio contarán con ayuda para reintegrarse a la comunidad y emprender proyectos que aseguren su sustento económico.

Detalle técnico del material de guerra recibido

Los voceros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación informaron: “El registro oficial detalla la entrega de 84 fusiles de diversos calibres, 14 pistolas, 2 subametralladoras, 5 morteros de fabricación artesanal, 2 lanzagranadas y una ametralladora”.

De igual forma, los encargados señalaron que “las autoridades recibieron 443 cargadores para fusil y 24 para armas cortas, junto con cartuchos con especificaciones de calibre de 5,56, 7,62 y 9 milímetros”.

📰 Nota de prensa | 105 armas, 24.864 municiones y 467 proveedores fueron dejados en disposición del Gobierno nacional para su destrucción por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.



Entre el material se encuentran fusiles, pistolas, morteros artesanales,… pic.twitter.com/Xo6a5jWRWo — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) June 20, 2026

La recolección y salida de circulación de estos elementos forma parte de los acuerdos orientados a disminuir los índices de violencia en los territorios rurales. Los delegados del Gobierno nacional indicaron que el armamento permanecerá almacenado bajo estrictas condiciones de seguridad en depósitos oficiales. La inhabilitación total de los dispositivos mecánicos de disparo se programará en las próximas semanas.

Formación para el tránsito a la vida civil

Este paso en el proceso de desarme coincide con el traslado de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hacia los puntos de concentración establecidos.

Las comunidades indicaron que el ingreso del personal a la denominada Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal permitirá iniciar los programas oficiales de instrucción civil.

Los delegados gubernamentales afirmaron que “el Estado ratifica el compromiso institucional de acompañar y verificar el cumplimiento de cada uno de los protocolos suscritos en los diálogos. Las actividades contempladas en la agenda buscan generar garantías legales y de seguridad para las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado”.