Colombia tendrá la primera edición de los ‘Best Branding Awards’

La primera edición en Colombia de los Best Branding Awards (BBA) abrió su convocatoria para empresas, startups, agencias, consultoras y organizaciones de distintos sectores. La iniciativa, creada en Chile, llega al país de la mano de P&M y Grupo Valora.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 28 de agosto de 2026 y los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por expertos nacionales e internacionales en branding, estrategia, marketing y negocios. La ceremonia de premiación está prevista para el 19 de noviembre.

El reconocimiento busca identificar proyectos en los que la gestión de marca haya contribuido al crecimiento, la diferenciación y la competitividad de las organizaciones. La convocatoria plantea también una discusión sobre el papel del branding en la actividad empresarial y su relación con variables como la reputación, la construcción de confianza y la ventaja competitiva.

De acuerdo con la información de la iniciativa, la gestión de marca adquiere relevancia como parte de las estrategias orientadas a generar valor comercial, en un contexto en el que las organizaciones enfrentan mercados donde competir únicamente mediante el producto o el precio puede resultar insuficiente.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de diferentes sectores y contempla la participación de compañías y equipos especializados en la construcción y gestión de marcas. Con esta primera edición en Colombia, los organizadores buscan identificar casos que permitan observar cómo las decisiones relacionadas con el branding pueden incidir en los resultados de una organización.

Los proyectos inscritos serán revisados por el jurado antes de la ceremonia de noviembre, cuando se conocerán los reconocimientos correspondientes a esta primera edición en el país.