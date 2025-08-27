Suscribirse

Popular cadena de restaurantes con 630 sedes en 44 estados hará crucial cambio por pedido de Trump. Esto se sabe

La compañía había tomado una decisión importante, pero tras ola de críticas en redes y millonarias pérdidas, dio marcha atrás.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
La cadena también tiene una tienda temática con elementos típicos del sur y centro de Estados Unidos | Foto: Bloomberg via Getty Images

Cracker Barrel, la famosa cadena de restaurantes de Estados Unidos con temática sureña, había anunciado su cambio de logotipo.

La imagen de un hombre sentado en una silla alta al lado de un barril, color amarillo, ya no haría parte de la imagen del restaurante.

Sin embargo, la modificación retumbó en sus finanzas y en la buena percepción de sus miles de clientes.

La cadena perdió casi 100 millones de dólares de su valor en el mercado tras la renovación de su imagen, con bajón de sus acciones en la bolsa, las cuales se cotizan a 55 dólares en Wall Street.

Tradingview sostiene que clientes fieles y críticos, incluyendo a Donald Trump, acusaron a la compañía de abandonar sus raíces con el fin de modernizar la marca, quizá de forma abrupta.

Así bien, la empresa informó el 26 de agosto que revertirían la modificación y el logo de siempre seguirá en la cabeza de sus restaurantes.

Este es el logo original que mantendrá la marca tras ola de críticas mediáticas. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Dijimos que escucharíamos, y lo hicimos. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro ‘Old Timer’ permanecerá”, comunicó la cadena de restaurantes en sus redes sociales.

Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su amor por Cracker Barrel”, agregaron.

La intervención de la administración Trump

La idea era celebrar la diversidad de todos nuestros clientes con un logotipo que representara nuestra constante pasión por complacer a personas de todas las razas, colores y géneros”, fue el argumento de Cracker Barrel, que habían agregado a más personas en el logo.

Los restaurantes tienen una arquitectura y decoración muy característica, la cual ya tiene recordación y arraigo en miles de clientes. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por su parte, el mandatario republicano declaró en la red Truth Social que “Cracker Barrel debería volver a su antiguo logotipo, admitir un error basándose en la respuesta de los clientes y gestionar la empresa mejor que nunca”.

Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sostuvo en la red social X que los ejecutivos de Barrel “agradecieron al presidente Trump por su intervención en el tema de su icónico logotipo ‘original’”.

“Querían que el presidente supiera que lo escucharon, así como la respuesta de los clientes , y que restaurarían el ‘Old Timer”, enfatizó el funcionario.

Actualmente, Cracker Barrel, cuyo origen está en Tennessee, tiene 650 sucursales en 44 estados, siendo muy popular en las familias estadounidenses.

Un caso que según expertos en branding, es una muestra de que los cambios de imagen bruscos en una compañía que ya ostenta un gran arraigo, no es buena idea.

