Reconocida cadena de electrónicos se declara en quiebra y anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.

Una reconocida tienda minorista de Estados Unidos, que se dedica a vender productos electrónicos, anunció su quiebra y su disposición de vender 35 sucursales alrededor del país norteamericano.

Los ejecutivos, de acuerdo con la información de la prensa estadounidense, decidieron declararse en quiebra luego de intensos meses de caídas en las ventas y un considerable aumento de las dudas, que ahora hacen insostenible mantener abiertas al público las tiendas.

Se trata de la minorista Car Toys, la cual hasta el momento cuenta con 45 establecimientos ubicados en varias ciudades de Estados Unidos. The Seattle Times aseguró que los dueños de la compañía tiene pronosticado cerrar y poner en venta 35 puntos físicos.

La empresa evidenció una caída de ingresos durante los últimos años. | Foto: Adobe Stock

Esta reconocida empresa era bastante popular entre la población para conseguir artículos como repuestos para carros y accesorios para los vehículos como amplificadores o altavoces. La empresa también cuenta con servicios de tintado de ventanas y detallado.

Car Toys, además, había consolidado su presencia en importantes estados del país como Washington, Oregón, Colorado y Texas.

Junto con el anuncio de la quiebra, los dueños de la compañía también detallaron que las tarjetas de regalo quedan suspendidas de manera automática, por lo que los compradores no podrán adquirirlas dentro de los próximos días en las tiendas.

La empresa anunció la venta de sucursales a compañías rivales o empleados. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio de comunicación local mencionado anteriormente, los archivos judiciales de Car Toys demuestran un gran desbalance que ha puesto a la compañía contra las cuerdas. Según lo establecido por la prensa, los ingresos cayeron hasta 113 millones de dólares en el 2023, mientras que las pérdidas para este año han alcanzado 52 millones de dólares.

Ante la situación, los ejecutivos de la empresa se han visto en la obligación de solicitar préstamos para cubrir los gastos mensuales.

Para proceder con el cierre oficial de la minorista, la empresa será vendida a empleados o empresas rivales. Hasta el momento, se ha notificado que la compañía Foss Audio and Tint va a adquirir seis sucursales en el estado de Colorado y ocho tiendas ubicadas en Washington.

La empresa se dedica a la venta de accesorios para automóviles. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, una empresa similar, Aspen Sound, que también ofrece servicios de instalación de equipos para carros, está en el proceso de compra de dos establecimientos también en el estado de Washington, donde se concentra la mayor cantidad de sucursales de Car Toys.