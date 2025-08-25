Suscribirse

Empresa automotriz de Estados Unidos anunció su quiebra: la marca era pilar para diversos mercados

En el último año, diversas compañías han visto afectadas sus operaciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 10:13 p. m.
El rubro automotor se ha visto impulsado por la fortaleza del mercado laboral estadounidense, a pesar de incrementos en las tasas de interés que impactan en los créditos para la compra de vehículos.
El rubro automotor se ha visto golpeado en los últimos meses. | Foto: Getty Images

Un nuevo golpe al mercado automotores de Estados Unidos se produjo tras el anunció del consorcio fabricante de vehículos eléctricos, Nikola, el cual ha solicitado protección ante acreedores por bancarrota.

La empresa, que alguna vez fue una estrella en ascenso en Wall Street, se vio envuelta en un escándalo y su fundador fue condenado en 2022 por engañar a los inversores sobre las capacidades de la compañía.

Las dificultades que presentaros sus directivos afectaron la operación de la empresa. | Foto: Getty Images

La empresa de Arizona presentó la solicitud de protección en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware y dijo el miércoles que también ha presentado una moción solicitando aprobación para llevar a cabo una subasta y venta del negocio.

Nikola planea continuar con un servicio y operaciones de soporte para los vehículos en carreteras, incluyendo ciertas operaciones de abastecimiento de HYLA hasta finales de marzo, sujeto a la aprobación del tribunal.

Contexto: Estados Unidos registra récord de quiebras no visto desde la crisis del COVID-19

La compañía indicó que necesitará uno o más socios para apoyar ese tipo de actividades después de ese tiempo.

“Al igual que otras empresas en la industria de vehículos eléctricos, hemos enfrentado diversos factores de mercado y macroeconómicos que han impactado nuestra capacidad para operar”, informó el CEO Steve Girsky en un comunicado.

El ejecutivo señaló que la empresa ha hecho esfuerzos en los últimos meses para recaudar fondos, reducir pasivos y preservar efectivo, pero que no ha sido suficiente.

“La Junta ha determinado que el Capítulo 11 (pedir protección ante acreedores) representa el mejor camino posible a seguir bajo las circunstancias para la empresa y sus partes interesadas”, explicó.

La compañía ha tenido dificultades para crecer su negocio, que se enfocaba mayormente en camiones eléctricos. En el tercer trimestre, Nikola produjo 83 camiones, pero registró una pérdida neta de casi 200 millones de dólares. Produjo 77 camiones en el segundo trimestre, con una pérdida neta de casi 134 millones de dólares.

Autogermana impulsa la movilidad sostenible con innovación, fortaleciendo procesos y la experiencia de compra en Colombia.
La industria busca adaptarse a los formatos de compra y venta que se presentan actualmente. | Foto: O - stock.adobe.com

En diciembre de 2023, el fundador Trevor Milton fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de exagerar las afirmaciones sobre la producción de camiones de 18 ruedas capaces de rodar sin emitir gas, lo que llevó a pérdidas considerables para los inversores.

Milton fue condenado por cargos de fraude después de que los fiscales lo retrataran como un estafador tras haber fundado su empresa en un sótano de Utah seis años antes.

Contexto: Empresa en EE. UU. dice “adiós” tras 60 años de funcionamiento: 120 sedes serán cerradas y hay incertidumbre ¿Afecta a Colombia?

Los fiscales sostienen que Milton afirmó falsamente haber construido su propio camión revolucionario, que en realidad era un producto de General Motors Corp con el logo de Nikola estampado en él. También había evidencia de que la empresa produjo videos de sus camiones que fueron manipulados para ocultar sus defectos.

Llamado como testigo del gobierno, el CEO de Nikola testificó que Milton “tendía a exagerar” al presentar su empresa a los inversores. Milton renunció en 2020.

La empresa pagó 125 millones de dólares en 2021 para resolver un caso civil en su contra por parte de la comisión bursátil de Estados Unidos. Nikola no admitió ninguna irregularidad.

*Con información de AP

