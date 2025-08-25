El servicio Postal de Estados Unidos dejará de entregar miles de paquetes por importante cambio en sus regulaciones

Recientemente, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la exención arancelaria de minimis a nivel mundial, por lo que a partir del 29 de agosto, estos envíos estarán sujetos a una serie de aranceles.

Ante de la decisión, la USPS se dispone a detener las entregas de paquetes mientras se ajusta a un cambio radical en las entregas.

¿Por qué los ajustes en el servicio Postal de Estados Unidos?

El Servicio Postal de los Estados Unidos ha anunciado un cambio radical en sus operaciones, lo que afectará a millones de usuarios que dependen de este servicio para enviar y recibir paquetes.

A partir de la próxima semana se implementará una nueva regulación que suspenderá temporalmente las entregas de ciertos paquetes, generando preocupación varios sectores de la economía estadounidense.

Este cambio afecta especialmente los envíos de bajo costo en sitios populares como Amazon Haul, TikTok Shop, Shein y Temu.

Todo esto surge a raíz de la implementación de las nuevas regulaciones de la administración Trump, las cuales comenzarán a tener vigencia al final de esta semana.

Trump firmó recientemente una orden ejecutiva para eliminar la laguna legal de minimis a partir de este viernes 29 de agosto, impidiendo que paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresen al país libres de impuestos.

La entrega de varios paquetes quedará suspendida hasta que se esclarezca el manejo que se le va a dar a los aranceles de ciertos paquetes que vienen del extranjero | Foto: AP

Los servicios postales reaccionan ante el cambio de aranceles

Como consecuencia de este cambio, los servicios postales están deteniendo los envíos a Estados Unidos, alegando que no han recibido la información suficiente por parte de Estados Unidos.

De acuerdo a lo que se registra en The Sun U.S, las empresas postales han revelado su confusión sobre cómo se deben pagar los aranceles, qué documentación será necesaria y cómo transmitir información a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Hasta que no queden las cosas claras, varios países han decidido suspender sus servicios postales y detener las entregas,

Como consecuencia, varios servicios postales europeos y asiáticos, planean pausar sus envíos a partir del próximo lunes.

Es así como La Poste suspenderá la mayoría de los servicios de envío a Estados Unidos, al igual que SingPost de Singapur, el Departamento de Correos de la India y DHL, el mayor proveedor de envíos de Europa, entre otros, como se explica en el medio en mención.

Los correos de Austria y de Suiza también anunciaron que a partir del martes los servicios postales ya no aceptarán mercancías con destino a Estados Unidos.

“Actualmente, no se dispone de suficiente información sobre los procedimientos de despacho de aduanas que se requerirán en el futuro. Este endurecimiento de la normativa plantea importantes desafíos para todas las empresas postales del mundo al enviar mercancías a EE. UU.”, declaró Correos Austriaco.