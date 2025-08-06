Suscribirse

Temu y Shein responden: ¿aumentarán sus precios por la nueva política de Trump?

Donald Trump eliminó una exención de aranceles que protegía a los productos de bajo costo que ingresan a Estados Unidos. Un golpe directo para las minoristas de China.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 2:03 a. m.
Shein intentó anticiparse con intenso cabildeo en Francia y Bruselas: contrató al exlíder político Christophe Castaner, al excomisario Günther Oettinger y fortaleció su presencia en redes, incluso utilizando bots, con el objetivo de suavizar el impacto regulador.
Las empresas anunciaron qué pasará con sus precios tras los aranceles de Trump. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Las decisiones económicas del presidente Donald Trump han puesto en la mira a la economía de Estados Unidos, en especial por los aranceles que ha impuesto a nivel mundial. Hasta el momento se ha advertido que los precios de los bienes de uso diario subirán considerablemente de precio, afectado de manera directa a los consumidores estadounidenses.

Recientemente, el mandatario estableció una tarifa arancelaria a los productos que ingresen a Estados Unidos que cuesten 800 dólares o menos, los cuales anteriormente estaban exentos de impuestos gracias a la ley de minimis, que fue eliminada por presidencia la semana pasada.

Esto, afecta a empresas minoristas como Temu y Shein, ambas de China, el principal rival económico del país norteamericano.

Donald Trump Presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

Ante la situación, se espera que los precios — normalmente muy bajos — de los productos de estas minoristas aumenten en los próximos días.

Temu, en su página web oficial, indicó que los precios de sus artículos serán modificados dentro de los siguientes 30 días, tras la firma de la orden ejecutiva de Trump. Pese a que no especificaron las razones de estos cambios, podrían deberse a las políticas arancelarias del mandatario republicano.

Contexto: Golpe al bolsillo en EE. UU.: estos productos subirán de precio por los nuevos aranceles de Trump

Incluso, en un comunicado de la empresa — compartido el pasado abril —, esta aseguró que sus gastos operativos estaban aumentando debido a los aranceles que impuso el presidente desde su vuelta a la Casa Blanca. Desde entonces, la empresa china anunció que sus precios serían modificados para mantener la calidad del servicio y la disponibilidad de los productos.

China respondió a Estados Unidos con imposición de aranceles. (Photo by AFP) / China OUT
EE. UU. estableció aranceles para los productos de 800 dólares o menos que ingresen al país. | Foto: AFP

Por su parte, Shein —también su página de internet— establece noticias diferentes para sus clientes.

“¡Excelentes noticias! ¡Hemos reducido nuestros precios en una amplia gama de estilos, lo que significa más ahorro en las ofertas de verano! Ahorra en grande con ropa de verano, artículos esenciales diarios, productos de belleza, ropa para niños, decoración del hogar y prácticamente todo lo demás a los bajos precios de Shein“, se lee en el sitio web.

Contexto: “Los aranceles de Trump pueden aniquilarnos”: exministro hace grave advertencia a Colombia frente a actitud de Petro con Estados Unidos

“Tu total de compra incluye todo. El monto que pagas al finalizar la compra es definitivo: no necesitarás pagar ninguna tasa adicional posteriormente“, agrega.

Guerra arancelaria Estados Unidos y China Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Las empresas minoristas y los consumidores esperan elevación en los precios. | Foto: Getty Images via AFP

“Nunca se te pedirá pagar aranceles ni tasas adicionales antes o después de la entrega de tu paquete. Una vez que hayas pagado al finalizar la compra, no tendrás que enfrentar ninguna tasa adicional. Cualquier información externa que afirme que debes pagar aranceles por separado por tus artículos de Shein es falsa“, concluye el mensaje de Shein.

El pasado miércoles 30 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel para los productos de 800 dólares o menos que ingresen a territorio estadounidense, debido a que “muchos transportistas hacen todo lo posible para evadir la aplicación de la ley y ocultar sustancias ilícitas en las importaciones que pasan por el comercio internacional”, según el presidente.

