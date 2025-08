“Los aranceles de Trump pueden aniquilarnos”: exministro hace grave advertencia a Colombia frente a actitud de Petro con Estados Unidos

SEMANA: Este viernes comenzaron a aplicarse los aranceles del presidente Trump. Usted no solo fue ministro de Comercio, sino que fue negociador del TLC con Estados Unidos. ¿Nos puede explicar en qué quedamos?

Jorge Humberto Botero: Antes de entrar en eso, me gustaría contar el contexto, porque es clave para entender lo que estamos viviendo.

Estados Unidos comprendió que, si no contribuía, no tendría mercados para expandir su economía. En la década de los cincuenta giró su interés a América Latina, Asia y África, y se creó la organización que luego se consolidó como la OMC.

J.B.: Hay que examinar el sentido de Make America Great Again (MAGA). El supuesto del que parte Trump es contrario a la realidad. Generará un gran deterioro, un empobrecimiento relativo de Estados Unidos. Él ve como enemigos, justamente, a los amigos que ayudaron a construir este mundo. La solución que plantea es incorrecta.

J.B.: Estamos ante un fenómeno extremadamente peligroso, generador de una incertidumbre gigantesca. Los aranceles que ha impuesto Trump provienen de la idea de que pueden imponerse tarifas compensatorias por daños no demostrados.

Lo que ahora ocurre es la protocolización de un clima de enorme incertidumbre. El comercio internacional no parece estar gobernado por reglas, sino por caprichos de quien está en la Casa Blanca.

SEMANA: No le voy a preguntar por las tarifas exactas de cada país, porque cambian mucho. Pero quiero preguntarle por algunos casos concretos. Hábleme de China.

Sobre China, me gustaría hablar de manera general. El modelo de capitalismo de Estado que practica China suscita dudas fundadas sobre su lealtad con la competencia. Ellos pueden producir con un costo menor los bienes que llegan a Estados Unidos. China seguirá creciendo más que Estados Unidos , y a esa dinámica contribuirá paradójicamente la política agresiva de Trump frente a los países que antes fueron sus aliados.

Las distorsiones creadas por estos nuevos aranceles van a tener un impacto negativo en los flujos de comercio internacional. No puedo pronosticar el efecto combinado de todo eso en el crecimiento de Europa en los próximos años, pero puede que vengan años difíciles para ese continente.

J.B.: Sí, así es. Pero lo que me parece muy grave son los aranceles retaliatorios puramente políticos, como en Brasil. Entonces, la mayor fuente de riesgo es que haya una respuesta al lenguaje absolutamente descompuesto, antidiplomático y agresivo del presidente Petro. Esto de decir que se traslada la Estatua de la Libertad a Cartagena es una agresión brutal, no solo al Gobierno de Estados Unidos, sino al pueblo norteamericano.

Mi impresión es que Petro está jugando a un deterioro mayor de las relaciones con Estados Unidos, sobre la expectativa política –en lo cual podría no estar equivocado– de que se va suscitando un ambiente y un sentimiento antinorteamericano del que él y su grupo político pueden ser beneficiarios.

J.B.: Por ejemplo, eso explica que dijera que creía que le habían retirado la visa. Él sabía que no se la habían retirado, pero estaba mandando el mensaje: qué bueno que me la retiren, con eso obtengo un dividendo político. Entonces, los riesgos mayores no son los aranceles que están próximos a entrar, sino los que podrían venir.