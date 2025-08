Nuevos aranceles de Donald Trump: Amcham explica el alcance para Colombia

Con un cuadro, la organización detalló la medida, tras la confusión creada por el anuncio de la Casa Blanca. La organización también hizo hincapié en unos puntos: 1) Colombia no ha sido clasificada como país en negociación o con compromiso sustancial en temas de defensa o seguridad nacional con EE.UU. 2) No se reporta avance significativo en reciprocidad arancelaria o alineación estratégica y 3) No figura como país transgresor, por lo tanto, no se castiga, pero tampoco se premia.