“Hacemos una”: Petro reveló qué hará si no lo dejan trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena

“Donde la migración ya no sería necesaria, ni sus cárceles, ni sus látigos, ni sus cadenas, ni sus esposas, porque por ahí solo regresan a la vieja esclavitud, y América enseñó a todo el mundo, pero no a Norteamérica, sino toda la América, el valor de la libertad. Por eso hay una estatua en Nueva York que yo me pienso traer para Cartagena, si me permiten. Si nos dejan, o si no, hacemos una, una belleza latinoamericana”, anotó Gustavo Petro en un nuevo análisis de las políticas contra la migración del gobierno Trump.