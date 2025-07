Gustavo Petro vuelve a provocar a Donald Trump: estas serían las consecuencias para Colombia si la pelea crece

La comunicación del Departamento de Estado no narraba razones específicas, pero sí dejaba saber que las cosas no iban bien. La portavoz Tammy Bruce aseguró que el Gobierno Trump “está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”.

El excanciller Julio Londoño Paredes asegura que “la situación que se presenta con Estados Unidos es efecto de varios factores: la preocupación de Washington con la proliferación de grupos armados de diferentes denominaciones (clanes, trenes, etc.) que a sangre y fuego se disputan las rutas del narcotráfico en diferentes partes del país; el incremento en la producción de cocaína, no obstante los esfuerzos que se hacen por reprimirla, y los rumores sobre la supuesta intervención de congresistas e importantes personajes republicanos, sobre un posible golpe de Estado”.

“A los funcionarios de origen cubano en Estados Unidos, les digo: escojan enemigo, nosotros no somos… Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narco o terrorista, ni una cosa ni la otra he sido, pero sí sé lo que está pasando”. Petro, sin mencionarlo, se refería al representante republicano Carlos Giménez, quien en un trino lo había llamado “matón narcoterrorista socialista que vive en la Casa de Nariño”.