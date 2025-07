Exembajador de EE. UU. en Colombia envía consejo a Petro tras crisis diplomática: “Un momento complicado en aguas turbulentas”

No se si Leyva vino, yo no sé si vino, con quién habló, ni ni tampoco lo que dijo, pero le pregunto: ¿quien va a tener mucha confianza en Álvaro Leyva en Washington?, es una persona que no tiene mucha credibilidad acá, no tiene muchos amigos, en el sentido de si es gente que realmente van a tener confianza en lo que lo que dice.