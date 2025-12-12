Suscribirse

Confidenciales

Bucaramanga y Estados Unidos consolidan alianza en la lucha contra la criminalidad y la corrupción

Un encuentro permitió avanzar en estrategias conjuntas orientadas a la seguridad y la transparencia en la ciudad y el departamento.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
12 de diciembre de 2025, 11:22 p. m.
Embajador de los Estados Unidos en Colombia, John Macnamara, y alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte.
El embajador (e) de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y el alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte. | Foto: Suministrada a SEMANA / API

La Alcaldía de Bucaramanga fue anfitriona, junto con la Gobernación de Santander, de la visita oficial del embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. En esta reunión se fortalecieron los lazos de cooperación para avanzar en la lucha contra la criminalidad y la corrupción en la ciudad y el departamento.

Durante el encuentro se destacaron los esfuerzos que viene adelantando la administración municipal para fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar las capacidades operativas de las autoridades y consolidar una gestión pública transparente.

Así mismo, se resaltó la importancia del trabajo articulado entre los niveles local, departamental e internacional para enfrentar los desafíos que enfrentan las ciudades en crecimiento.

El alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, reiteró que la ciudad mantiene “una postura firme frente a cualquier acción que pretenda afectar la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía”.

También fue enfático al mencionar que el acompañamiento internacional contribuye a fortalecer las estrategias que se vienen implementando para consolidar una Bucaramanga “más segura, confiable y preparada para el futuro”.

Este encuentro reafirma el compromiso de la Alcaldía de Bucaramanga con la cooperación internacional y consolida un trabajo conjunto orientado a proteger a la ciudadanía, cerrar espacios a la ilegalidad y fortalecer instituciones sólidas al servicio de la gente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

2. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

3. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

4. Directo al corazón de América de Cali: jugador estrella se va y jugará en un gigante peruano

5. Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BucaramangaEstados UnidosEmbajador de Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.