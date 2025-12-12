Bucaramanga y Estados Unidos consolidan alianza en la lucha contra la criminalidad y la corrupción

La Alcaldía de Bucaramanga fue anfitriona, junto con la Gobernación de Santander, de la visita oficial del embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. En esta reunión se fortalecieron los lazos de cooperación para avanzar en la lucha contra la criminalidad y la corrupción en la ciudad y el departamento.

Durante el encuentro se destacaron los esfuerzos que viene adelantando la administración municipal para fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar las capacidades operativas de las autoridades y consolidar una gestión pública transparente.

Así mismo, se resaltó la importancia del trabajo articulado entre los niveles local, departamental e internacional para enfrentar los desafíos que enfrentan las ciudades en crecimiento.

El alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, reiteró que la ciudad mantiene “una postura firme frente a cualquier acción que pretenda afectar la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía”.

También fue enfático al mencionar que el acompañamiento internacional contribuye a fortalecer las estrategias que se vienen implementando para consolidar una Bucaramanga “más segura, confiable y preparada para el futuro”.