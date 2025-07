“Con Estados Unidos estamos en turbulencia y nuestro piloto está en difícil situación mental”

“Lo que me preocupa de lo que puede venir es que empiecen a generar una interrupción en la aprobación de visas para muchas personas que no tienen nada qué ver con el Gobierno [Petro]. Que generen, digamos, un freno en el otorgamiento de ese permiso para entrar a Estados Unidos ”, dijo Santos en El Debate.

“Que aquí el hecho que tengamos un gobierno irresponsable, un gobierno cuyo tinte ideológico guía sus desaciertos en materia de política exterior, que sus nombramientos no son los más apropiados en toda la carrera diplomática, etc., etc., pues que esos errores no recaigan en el aparato productivo colombiano”, agregó.