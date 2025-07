¿Peleadera de Petro con Estados Unidos se traducirá en ver por TV el Mundial United 2026 de la FIFA o habrá visas para ir? “Con un loquito como jefe...”

Estados Unidos será sede de la Copa Mundial de la FIFA, junto a México y Canadá, en la cita llamada United 2026, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Además, la ciudad de Los Ángeles, también en Estados Unidos, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028, que se disputarán entre el 14 y el 30 de julio de ese año.

Trofeo del ganador de la Copa Mundial de la FIFA, el 4 de febrero de 2024 en Miami, Florida. (Foto de Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA vía Getty Images) | Foto: FIFA via Getty Images

LA28, el logo que se presenó cuando los Olímpicos pasaron de París a Los Ángeles (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

Ese país también es, actualmente, la sede del Mundial de Clubes de la FIFA. Y es justamente por eso, sumado a los miles de colombianos interesados en llegar a Estados Unidos por múltiples razones, muchas personas se preguntan si el gobierno de Donald Trump definitivamente se cerrará a los colombianos, si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa ofendiéndolo en sus discursos y a través de X.

Por eso, la consulta fue trasladada al exembajador de Colombia en Washington y exvicepresidente Francisco Santos, a quien se le preguntó si ve posible que los colombianos queden marginados de los grandes eventos deportivos que vienen y que, precisamente, tendrán sede en Estados Unidos.

“Pues sí puede pasar, yo creo, yo espero que no, claro que puede pasar. De todas maneras ahora con la política exterior del presidente Trump hay muchos países que están tomando decisiones, muchos ciudadanos de países están diciendo: ‘yo prefiero no ir a Estados Unidos’ por el mismo susto de que los devuelvan, por el mismo susto de un poco la hostilidad que hay frente a los ciudadanos extranjeros, pero puede pasar, puede pasar, no le quepa la menor duda”, agregó Francisco Santos.

El exdiplomático aseguró, no obstante, que las relaciones con Estados Unidos podrían mejorar con un nuevo gobierno colombiano, que asumirá el 7 de agosto de 2026. Es decir, cuando haya terminado el Mundial United 2026.

“Yo lo que creo es que con un nuevo gobierno serio, de verdad, que sea serio, que tenga políticas serias, inclusive antes de que el gobierno se posicione, puede haber negociaciones y puede haber mecanismos que impidan que esto suceda. Con este gobierno, cero. Con este gobierno creo que no va a pasar absolutamente nada”, explicó Santos.

“Con este gobierno creo que ya no hay posibilidad de rehacer de ninguna manera las relaciones. A pesar de —y quiero ser muy sincero— un muy buen trabajo de Daniel García-Peña (embajador de Colombia en Estados Unidos), que ha hecho un trabajo importante en Washington, es un hombre serio que conoce cómo funcionan las relaciones exteriores… pero cuando uno tiene un loquito como jefe, pues ¿qué hacemos?“, agregó Francisco Santos.

“Y creo que ese es parte del problema de la política exterior colombiana, que así como el presidente Trump puede tener políticas ad hoc y el más inesperado y el más, digamos, inquietante de estos personajes es, sin duda, Petro, que hoy está acá, mañana está allá y ni hablarlo donde puede estar a las 3 de la mañana”, aseveró Santos.

A su turno, el excanciller Julio Londoño aseguró que las medidas de Estados Unidos son personalizadas, no generales, y por ello no cree que los proyectos de personas naturales se vean afectados.

“Yo creo que lo que se puede decir es que por ahora la situación es normal, las medidas que se han tomado por parte del gobierno de los Estados Unidos son personalizadas, no son generalizadas. Pero, naturalmente, para ese efecto hay que tener cuidado. No se pueden hacer declaraciones antisonantes, no se pueden mandar mensajes, hay que estar vigilantes sobre ese particular", dijo.

“Yo creo que hasta este momento, y como decía Francisco, el Departamento de Estado ha dejado una puerta abierta para Colombia. Es un mensaje para que se sigan con los proyectos y los programas que tienen hacia el futuro y naturalmente hacer fuerza para que no se presenten hechos, declaraciones, mensajes o alocuciones que puedan en un momento determinado complicar la situación”, agregó el excanciller colombiano.

Por su parte, Santos agregó: “Estos canales nos toca mantenerlos a nosotros abiertos. Le toca al expresidente Pastrana, al expresidente Uribe, a muchos de los que tuvimos muchas relaciones durante tantos años —inclusive al expresidente Santos y al expresidente Duque— tener esos canales de comunicación abiertos con sectores republicanos y demócratas del Congreso. Es importante que sepan que hay otro país. Yo creo que ellos lo tienen claro, pero hay que hacer presencia, hay que estar allá. Creo que los empresarios colombianos, en especial los floricultores, en especial los cafeteros, ahí tienen que hacer un trabajo, porque los floricultores colombianos generan un montón de empleo en Estados Unidos, en la Florida, en distintos estados. Hay estados que tienen lugares muy grandes de acopio de flores, donde distribuyen al resto del país, y son todos empleos allí”, explicó el exembajador.

“Hay que hacer una estrategia importante. El que más debería controlar su Twitter y su capacidad de hacer daño es Petro, pero ya sabemos que eso es incontrolable. Pero sí muchos de los otros, como le menciono —el mismo canciller Julio—, hay mucha gente que tiene experiencia, que tiene contactos, que tiene lazos, que debe empezar a utilizarlos para mantener esos canales abiertos y para que el gobierno americano, el Congreso americano, el Departamento de Estado conozcan, entiendan y sepan que hay otro país. Ese es el otro país mayoritario. Lo que hoy está pasando es una locura —le quiero ser sincero—, no tengo cómo matizar esa palabra, y eso no representa a la gran mayoría de los colombianos”, agregó Santos.