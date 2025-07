Esa reacción se dio cuando el mandatario estaba hablando sobre el carbón y el petróleo: “La mayor exportadora de carbón es Colombia, ojo, que no es cualquier cosa, porque Colombia es el quinto exportador de carbón del mundo o era. No sé si todavía, en la última estadística que vi, nosotros estamos exportando, nos ganamos unos grandes miles de millones de dólares por eso y petróleo”, dijo Petro.

Y avanzó en el discurso: “Arabia Saudita exporta más que Venezuela y nosotros juntos. Y la Rusia de Putin es una potencia de c. Y los Estados Unidos de Trump son una potencia mundial de c. No es vitamina c, es c mortal. Peor que las bombas atómicas, que también las tienen”, insistió el mandatario colombiano.