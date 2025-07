Esta es la imagen de Petro mientras Lina Garrido arremetía en su contra soltando un “huele a azufre”. ¿Qué hizo el presidente?

“A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted. Como lo hicieron 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de La Picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad, le dimos la oportunidad porque durante décadas usted aquí haciendo un ejercicio de oposición nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después no hay nada que mostrar. Nada. No hay un logro que mostrar”, dijo Garrido en uno de los apartes de su discurso.