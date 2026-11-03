Feminicidio estremece Santander: hombre de 63 años acabó con la vida de una joven de 23

El crimen, ocurrido el pasado el mediodía del domingo 1 de noviembre, se perpetró en el lugar de trabajo de la víctima. Las autoridades capturaron en La Feria a un hombre de 63 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato y a quien acusan de acosar a la mujer desde hace tiempo.

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Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un café ubicado sobre la vía que comunica a San Gil con Socorro, exactamente en jurisdicción del municipio de Pinchote, Santander.

Según versiones de testigos que presenciaron la escena, el ataque habría ocurrido momentos después de que los involucrados sostuvieran una discusión. Las cámaras de seguridad grabaron al detalle lo ocurrido. La víctima quedó con lesiones graves y se desvaneció hasta en dos oportunidades.

Asesinato de Paula Carley Coca Murcia en Pinchote, Santander el domingo 1 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Asesinato de Paula Carley Coca Murcia en Pinchote, Santander el domingo 1 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

El responsable, que sería un hombre de 63 años, quien aparentemente la acosaba, la atacó luego de una discusión. Al parecer, y a partir de declaraciones de quienes presenciaron el hecho, el sujeto habría gritado que, si ella no estaba con él, no estaría con nadie más.

La mujer recibió varias heridas de gravedad y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de San Gil, donde el personal médico intentó reanimarla y salvarle la vida. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Asesinato de Paula Carley Coca Murcia en Pinchote, Santander el domingo 1 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Tras el ataque, el presunto agresor intentó huir, pero un operativo de patrullaje de la Policía permitió su captura en la Plaza de Ferias del municipio. También se conoció que el hombre se habría autolesionado, permaneció bajo atención médica y actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía.

Los habitantes de San Gil realizaron una velatón para honrar la memoria de Coca y exigir que se haga justicia. Los familiares y allegados la despidieron en Valle de San José, de donde ella era originaria.

Este hecho fue rechazado categóricamente por la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Santander, que pidió que se adelante una investigación contundente y que el presunto agresor responda ante la justicia por sus actos.