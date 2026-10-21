Concejo de Chía estudia presupuesto municipal de $844.653 millones para 2027; estas son las prioridades

El Concejo Municipal de Chía avanza en el estudio del proyecto de acuerdo que establece el presupuesto general de rentas, recursos de capital, gastos e inversiones para la vigencia fiscal de 2027. La agenda de la corporación también incluye el análisis de políticas públicas dirigidas a diferentes grupos poblacionales y el ejercicio de control político sobre asuntos relacionados con la gestión del municipio.

Bajo la presidencia del concejal Edgar Francisco Salgado García, con el acompañamiento de los vicepresidentes Javier Enrique Moreno Forero y Luis Felipe Galvis Ramos, la corporación continúa con las sesiones plenarias y de las comisiones permanentes, en las que se estudian iniciativas relacionadas con las prioridades de la administración municipal.

Uno de los principales asuntos en discusión es el proyecto de acuerdo del Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital, Gastos e Inversiones de Chía para 2027, cuya ponencia está a cargo de Salgado García.

La iniciativa contempla un presupuesto de $844.653.340.788 con el que se busca establecer los recursos disponibles y su distribución para financiar los programas, proyectos e inversiones previstos para el próximo año.

Este instrumento de planificación financiera está relacionado con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, por lo que su estudio comprende la revisión de los recursos que respaldarán las acciones de la administración durante la vigencia fiscal.

De manera paralela, el Concejo continuará con los debates de control político, la promoción de espacios de participación ciudadana y el análisis de otros proyectos de acuerdo relacionados con asuntos de interés general.

Con estas actividades, la corporación mantiene su agenda de estudio de iniciativas y seguimiento a temas vinculados con la gestión pública y la planificación del municipio.