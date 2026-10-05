Proyecto Encenillos de Sindamanoy en Chía tiene licencia vigente y responde a cuestionamientos ambientales, dice representante

El proyecto de vivienda Encenillos de Sindamanoy, ubicado en Chía, cuenta con la licencia de construcción No. 2026204 para el lote 5.1, de acuerdo con la Resolución 6388 del 29 de septiembre de 2026, mediante la cual la Dirección de Urbanismo del municipio resolvió los recursos presentados contra la autorización.

Ante los cuestionamientos de habitantes de la zona sobre las condiciones ambientales y urbanísticas del predio, Sergio Ramírez Law Group, representante legal del proyecto, respondió a las afirmaciones y señaló que existen documentos oficiales que sustentan las condiciones del terreno y la licencia.

Sobre la afirmación de que la autorización contempla la construcción de dos viviendas, indicó: “De acuerdo a la resolución ya comentada, simple y llanamente se trata de la construcción de una sola unidad de vivienda familiar, no de 2”.

Frente a la condición del predio y su relación con la reserva forestal, sostuvo: “Sobre la existencia de una reserva forestal, existen, por supuesto, decisiones del Ministerio del Medio Ambiente mediante la resolución 1200 del año 2013, mediante la cual se sustrajo el lote 5.1 de la reserva forestal”.

Sobre la existencia de nacimientos de agua dentro del lote, afirmó: “Sobre la existencia de nacimientos de agua al interior del lote 5.1. De acuerdo a oficio de la CAR del 9 de febrero del año 2026, no existen yacimientos de agua o nacimientos de agua en el terreno del lote 5.1”.

También respondió a los señalamientos relacionados con movimientos de tierra: “Sobre los movimientos de tierra, no han existido movimientos de tierra desde el punto de vista constructivo”.

Según explicó, “los movimientos de tierra que existieron se relacionaron en consecuencia de una licencia de cerramiento para permitir el ingreso al lote 5.1”.

Finalmente, cuestionó a los habitantes que han presentado las quejas: “Es importante que los quejosos verifiquen previamente si sus propias viviendas están dentro de la ronda hídrica que la doctora quejosa pretende proteger”.