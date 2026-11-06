El temor de que muchas personas fueran reemplazadas por las nuevas tecnologías se ha materializado en cargos de limpieza y seguridad.

Cada vez es más común ver en los centros comerciales robots que limpien el suelo y algunos conjuntos residenciales sin celadores en su portería, porque fueron reemplazados por sistemas autónomos, y este es el caso del Edificio Parque La Salle en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

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Este edificio fue abordado por unos presuntos ladrones que entraron a la edificación sin el uso regular de una llave o una tarjeta de acceso. El video de la cámara de seguridad del lugar y que fue revelado por El Tiempo evidenció el momento exacto del hecho.

Allí se muestra que a las 7:26 de la noche del pasado jueves un hombre forzó la puerta y realizó una maniobra desde su parte superior. En ese momento, logró abrir la puerta del edificio y entra en escena otro sujeto que estaba hablando por teléfono.

Los hombres permanecen casi un minuto en la recepción y, según informó el medio, escaparon cuando una de las residentes encendió la luz de su apartamento.

Este no sería el primer intento de hurto en la edificación

Los propios residentes revelaron que esta edificación ha intentado ser vulnerada en más ocasiones desde julio, cuando sus administradores dispusieron de este sistema de seguridad sin humanos.

Una residente relató que el pasado 21 de agosto varios hombres entraron por la terraza a uno de los apartamentos y se robaron varios artículos de valor.

Cámara de seguridad. Foto: Getty Images

“Entraron por la terraza mientras estaba de viaje con mi esposo. Uno de los vecinos escuchó el ruido y entró al apartamento, pero tenían a alguien vigilando que le avisó al resto para que huyeran”, relató la ciudadana a El Tiempo.

De acuerdo con el relato ciudadano, la inseguridad que persiste es un flagelo de la ciudad; se estaría intensificando con este tipo de sistemas que, por más novedosos que parezcan, no terminan previniendo el actuar criminal. Los residentes insisten en que esto sucedió semanas después de que se dejaran de contratar celadores en el edificio.